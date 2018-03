Favoriten: Gute Unterhaltung im Böhmischen Prater

Country-Fest am Sonntag, 26.5., ab 13 Uhr, Eintritt frei

Wien (OTS) - Der Kulturverband "Böhmischer Prater-Tivoli" führt immer wieder Festivitäten, Konzerte und andere Veranstaltungen im Böhmischen Prater durch. Das Vergnügungsareal im Laaer Wald in Favoriten ist beliebt bei Alt und Jung. Heute, Freitag, ist die Band "Still Shine" zu Gast im "Tivoli Saloon" (10., Laaer Wald 30c) und bringt Rock- und Blues-Stücke zu Gehör (Beginn: 20.00 Uhr, Eintritt:

10 Euro). Am Sonntag, 26. Mai, locken die Praterleute mit einer Kakteen-Schau (Beginn: 9.00 Uhr) und mit einem großen "Country-Fest", bei dem die Kapelle "Best o' the West" aufspielt (Beginn: 13.00 Uhr). Der Eintritt zur Kakteen-Ausstellung und zum Western-Nachmittag ist frei. Am Samstag, 1. Juni, und am Sonntag, 2. Juni, veranstaltet der Verband ein kurzweiliges "Frühlingsfest". Die Feier fängt am Samstag um 13.00 Uhr an und beginnt am Sonntag schon um 12.00 Uhr (Programm:

Trio "Die 3", Trio "Popcorn" bzw. "Die Huatfoahrer", Sänger/Imitator Michael Jäger). Der Zutritt ist an beiden Tagen kostenlos. Im "Tivoli Saloon" musiziert am Montag, 3. Juni, die Gruppe "Nagerlsterz" (Start: 20.00 Uhr, Karten: 19 Euro mit Platz-Reservierung und Imbiss). Auskünfte zu all diesen Unterhaltungsangeboten: Tel. 0650/717 82 04, Tel. 689 91 91, E-Mail saloon @ tivoliwien.at.

o Allgemeine Informationen: Kulturverband Böhmischer Prater: www.tivoliwien.at www.tivoli.at

