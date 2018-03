Kunst-Ausstellung "Rühre mich nicht an" in Favoriten

Werke von 7 Kreativen von 27.5. bis 7.6. im Domenig-Haus

Wien (OTS) - Ein künstlerisches Zeichen gegen Berührungsangst, Ausgrenzung, Unverständnis und Isolation ist die Ausstellung "Noli me tangere", das bedeutet "Rühre mich nicht an", in der "Galerie im Domenig-Haus" (10., Favoritenstraße 118). Die Schau läuft von Montag, 27. Mai, bis Freitag, 7. Juni. Sieben Künstler mit Migrationshintergrund wollen mit ihren Arbeiten zum Abbau von Barrieren zwischen den Menschen beitragen. Aus einem trennenden "Die" und "Wir" soll ein gemeinschaftliches "Wir alle sind wir" werden. Neben Malereien (Sue Hornbostel, Elisabeth Olivier) sowie Fotoaufnahmen (Silvia Maria Hecher, Zuzana Krizalkovicova) laden Objekte (Elisabeth Ledersberger-Lehoczky, Abd A. Masoud, Szilvia Ortlieb) zum Überdenken des persönlichen Verhaltens im Alltag ein. Geöffnet ist die "Galerie im Domenig-Haus (3. Stock) jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag von 14.00 bis 17.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Vernissage am Montag (ab 18.00 Uhr) mit "African Music"

Sue Hornbostel und Elisabeth Olivier sind die Kuratorinnen der Schau. Die Vernissage am Montag, 27. Mai, ist frei zugänglich und beginnt um 18.00 Uhr. Betreiber der "Galerie im Domenig-Haus" ist der "Kulturverband Favoriten". Gemeinderätin Kathrin Gaal nimmt die Eröffnung der Ausstellung vor. Galerieleiterin Gerti Hopf begrüßt die Gäste und spricht einführende Worte. Umrahmt wird der Abend mit fesselnder "African Music", dargeboten von "Jenny Bell - Earthbeat". Auskünfte zu der "berührenden" Schau erteilt Gerti Hopf per E-Mail:

domeniggalerie@hotmail.com.

Allgemeine Informationen:

o Galerie im Domenig-Haus (Kulturverband Favoriten): www.domeniggalerie.at o Jenny Bell - Earthbeat (African Music): www.onepoint.fm/jennybell-earthbeat

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at