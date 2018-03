Jahreskongress des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels

Wien (OTS) - Am 23. Mai 2013 bat der Hauptverband des Österreichischen Buchhandels (HVB) die Buchbranche zum Fachkongress in die ÖNB und diskutierte darüber, wie KonsumentInnen von den Vorzügen von "buy local" auch im Buchhandel überzeugt werden können. Die Branche erörterte die Möglichkeiten, die Österreichs Buchhandlungen ausschöpfen können, um bestehende Kontakte zu Stammkunden zu nutzen und sich als Alternative zu weltweit agierenden Konzernen zu positionieren, die auf unpersönliches Customer Relation Management durch Logarithmen zählen. HVB-Präsident Gerald Schantin richtete in seiner Eröffnungsrede einen Appell an die Politik, die Rahmenbedingungen für den österreichischen Buchhandel zu verbessern, und E-Books mit dem vergünstigten Mehrwertsteuersatz zu belegen, um den stationären Handel im Wettbewerb mit Online-Anbietern aus dem Ausland wettbewerbsfähiger zu machen. "Für den lokalen Buchhandel bedeuten die derzeitigen Rahmenbedingungen geringere Spannen und daher eine Schlechterstellung im Wettbewerb." Wichtige Anliegen sind eine Gleichstellung der Konditionen bei den Postgebühren für Büchersendungen bei Versandhandelskonzernen und dem Einzelhandel und für die nächste Legislaturperiode die Umsetzung der schon lange geforderten Festplattenabgabe.

