Eine Woche im Zeichen der kulturellen Bildung

BM Schmied: "Kulturelle Bildung ist eine elementare Komponente der Persönlichkeitsentwicklung."

Wien (OTS/BMUKK) - Die UNESCO hat die Woche vom 20. bis 26. Mai zur "Internationalen Woche der kulturellen Bildung" ausgerufen. Ziel dieser Woche ist das Bewusstsein für die Bedeutung von kultureller Bildung, Kulturvermittlung und Kunsterziehung zu fördern und das Engagement all jener, die sich tagtäglich in diesem Bereich engagieren, zu würdigen.

"Kulturelle Bildung ist eine elementare Komponente der Persönlichkeitsentwicklung jedes Menschen. Deshalb ist es mir ein Anliegen, Kunst und Kultur in den Schulen zu verankern. Programme wie Macht/Schule/Theater zeigen hervorragende Erfolge", so Bundesministerin Dr. Claudia Schmied. "Kulturelle Bildung schafft die nötigen Voraussetzungen für die aktive Teilhabe am kulturellen Leben sowie den bewussten Umgang mit kultureller Vielfalt. Besonderes Augenmerkt gilt kulturellen Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche, weil sie wertvolle Beiträge zur persönlichen Identität leisten. Ich freue mich deshalb über die Initiative der UNESCO."

Die UNESCO ruft die Mitgliedstaaten, Partnerorganisationen und Bildungseinrichtungen weltweit dazu auf, sich an der internationalen Woche der kulturellen Bildung zu beteiligen. An Schulen und außerschulischen Lernorten soll während der internationalen Woche die kulturelle Bildung im Mittelpunkt stehen - eine Einladung, der auch in Österreich zahlreiche AkteurInnen gefolgt sind. So haben etliche UNESCO-Schulen in Österreich künstlerisch-kulturelle Veranstaltungen mit den SchülerInnen anlässlich der Woche geplant: Das BORG Wien 1 etwa lädt zu einer öffentlichen Malaktion und einem Architekturrundgang, die FW/HLW Horn präsentiert Werkstücken der SchülerInnen aus dem Projekts "KUNST kumma" gemeinsam mit der Partnerschule NMS Gars und das Gymnasiums Parhamerplatz (GRg XVII) lädt zur Ausstellung "Schrift-Züge" und begleitenden Workshops anlässlich der Aktionswoche.

In Österreich sind insgesamt 77 Schulen als UNESCO-Schulen anerkannt - eine Auszeichnung, die den Modellcharakter und das besondere Engagement von Schulen für die Ideale und Ziele der UNESCO ausdrückt.

