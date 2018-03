AVISO: Mitterlehner prämiert Sieger-Teams von "Jugend Innovativ"

Größter österreichischer Schulwettbewerb: Auszeichnung der innovativsten Schülerinnen und Schüler durch Wirtschafts- und Jugendminister Mitterlehner

Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 29. Mai 2013, werden an der FH Campus Wien die innovativsten Schülerinnen und Schüler im Rahmen des größten österreichischen Schulwettbewerbes "Jugend Innovativ" ausgezeichnet. Wirtschafts- und Jugendminister Reinhold Mitterlehner prämiert ab 15 Uhr die Sieger-Projekte in allen Kategorien. "Jugend Innovativ" findet heuer zum 26. Mal statt. An der aktuellen Wettbewerbsrunde haben 1.663 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 528 spannenden Projekten teilgenommen.

Alle Medienvertreter/-innen sind herzlich zur Preisverleihung eingeladen. Es bestehen zahlreiche Film- und Fotomöglichkeiten. Bitte merken Sie vor:

Das Programm im Detail:

12.45-14.30 Uhr

Preisverleihung Teil 1 - Projektvorstellung und Prämierung der 3. und 2. Preise in allen Kategorien

14.30-15.00 Uhr Pause

15.00-16.15 Uhr

Preisverleihung Teil 2 - Prämierung der ersten Preise in allen Kategorien und Verleihung der Reisepreise zu internationalen Wettbewerben, Messen und Seminaren

Anwesende Ehrengäste:

Dr. Reinhold Mitterlehner (Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend)

SC Mag. Theodor Siegl (BMUKK)

Dr. Franz Fischler (Raiffeisen Klimaschutz Initiative)

Martin Katzer (T-Systems Austria)

Dipl-Bw. Frank Kretzschmar (Saturn Österreich)

Dr. Dietmar Trattner (Österreichisches Patentamt)

DI Bernhard Sagmeister (Austria Wirtschaftsservice)

Rektor FH-Prof. DI Dr. Fritz Schmöllebeck (FH Technikum Wien)

Preisverleihung Jugend Innovativ

Datum: 29.5.2013, 12:45 - 16:15 Uhr



Ort:

FH Campus Wien

Favoritenstraße 226, 1100 Wien



