Coty Inc. kauft etablierte Vertriebsgesellschaft in Südostasien

(PRN) - - Internationales Kosmetikunternehmen bestätigt Übernahme von StarAsia

New York (ots/PRNewswire) - Coty Inc., ein aufstrebender Anbieter im Bereich der Schönheitspflege, der im Begriff ist, sich auf globaler Ebene eine Führungsposition zu sichern, freut sich, den Abschluss seiner Vereinbarung über die Übernahme von StarAsia bekannt geben zu können. Das Unternehmen erwirbt die auf den ostasiatischen Märkten (Kambodscha, Hongkong, Indonesien, Malaysia, Singapur, Taiwan und Vietnam) etablierte Vertriebsgesellschaft für Kosmetikprodukte von ihrer derzeitigen Muttergesellschaft Isibane Pte. Ltd. Die Übernahme wird voraussichtlich im Juli 2013 abgeschlossen sein.

"Durch die Übernahme von StarAsia erhalten wir eine etablierte Vertriebsplattform, über die wir unsere Massenmarken auf den wichtigsten aufstrebenden Märkten Südostasiens verkaufen können", erklärt der CEO von Coty Inc. Michele Scannavini. "Wir freuen uns sehr darauf, StarAsia als neues Mitglied der Coty-Familie begrüßen zu dürfen, und ich bin mir sicher, dass dieses fähige Team sich problemlos bei Coty einfügen wird."

Die bisherige Geschäftsleitung von StarAsia wird auch nach Abschluss der Übernahme weiterhin an der Betreuung der geschäftlichen Entwicklungsaktivitäten von Coty in dieser Region mitwirken.

"StarAsia hat erfolgreich eine führende regionale Plattform aufgebaut, die in sieben Ländern in Asien tätig ist und beeindruckende Wachstumserfolge vorweisen kann", beschreibt CEO Noe Saglio StarAsia. "Wir freuen uns sehr, Teil der Coty-Familie zu werden, nachdem wir bereits seit mehr als 10 Jahren Geschäftspartner sind. Unser multikulturelles Unternehmen kombiniert internationale Erfahrung mit Know-how über die Gegebenheiten vor Ort, und wir freuen uns darauf, unsere marktführende Position mit Coty als Eigentümer weiter auszubauen."

Vollständige Informationen über alle Marken von Coty finden Sie auf der Website www.coty.com.

Informationen zu Coty Inc. Coty ist ein international aufstrebender Marktführer im Bereich der Schönheitspflege, mit Nettoeinnahmen in Höhe von 4,6 Milliarden US-Dollar im zum 30. Juni 2012 abgelaufenen Geschäftsjahr. Das Unternehmen wurde 1904 in Paris gegründet und ist ausschließlich in der Schönheitspflege aktiv. Zum Produktsortiment von Coty gehören bekannte Düfte, dekorative Kosmetika sowie Haut- und Körperpflegeprodukte, die weltweit in über 130 Ländern und Regionen vertrieben werden. Das Sortiment von Coty beinhaltet internationale Marken wie adidas, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel und Sally Hansen.

Weitere Informationen zu Coty Inc. finden Sie auf der Website www.coty.com

Informationen zu StarAsia Die 2001 von Frederic Cassin gegründete StarAsia Group ist eine in ihrer Region führende unabhängige Vertriebsgesellschaft für Körperpflegeprodukte von Marken mit hoher Warenrotation, besonders Düften und Körperpflegeartikeln sowie Kosmetika und Pflegeprodukten. Die Gruppe ist auf sieben asiatischen Märkten präsent und erreicht Verbraucher in über 30.000 Haushalten in ganz Asien. Zu den Hauptmarken von StarAsia gehören Coty, P&G, L'Oreal, Clio und Marc Anthony.

Web site: http://www.coty.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Cysette Burset, Tel. +1.212.479.4549,

cysette_burset @ cotyinc.com; oder Christopher Franck, Tel.

+65-6745-2600,

christopherfranck @ starasia.com.sg