Care-Energy für den GreenTec Award 2013 nominiert

Hamburg (ots) - Contracting, günstige Preise und dezentrale Energieversorgung mit "Plug & Save"- Photovoltaikmodule überzeugen das Fachpublikum

"Wir freuen uns, als einer der Titelverteidiger beim GreenTec Award ins Rennen zu gehen. Hoffentlich teilt die Expertenjury in der abschließenden Bewertung die Meinung des Fachpublikums, das sich bei der Online-Abstimmung mit 29% für uns entschieden hat.

In jedem Fall freuen wir uns auf die große Gala anlässlich der Preisverleihung am 30. August in Berlin." kommentierte Martin Richard Kristek, Geschäftsführer der mk-group Holding GmbH, die Bekanntgabe der Nominierung der mk-group für die Finalrunde der renommierten Umweltauszeichnung.

"In 2012 haben wir in der Kategorie "Mobilität" durch unser Ladesäulenkonzept gewonnen, dieses Mal treten wir in der Kategorie "Energie" an. Mit unserer Marke "Care-Energy" bieten wir als erstes Unternehmen in Deutschland Contracting für Privathaushalte und KMU.

Zudem hat vor allem unser Projekt, Haushalte zur dezentralen Energieversorgung Photovoltaikmodule zur Verfügung zu stellen, überzeugt. Wir liefern unsere Care Energy Plug & Save Module an die Haushalte aus, vermessen die Leitung und die Zähler und helfen dem Kunden bei der richtigen Ausrichtung der Module, die einfach in die Steckdose gesteckt werden." Durch den Verzicht darauf, den gewonnen Strom in die Übertragungsnetze einzuspeisen, entlaste "Care-Energy" die Übertragungsnetze und erspare dem Kunden Umbauten an seiner Hauselektrik.

Diese von Care-Energy aufgezeigte ökologische Lösung ist somit auch für Mietwohnungen geeignet und erfordert keine Investitionen des Kunden. Durch dieses Modell können wir zudem Haushaltskunden, die das Modul einsetzen, langfristig den günstigen Preis von 19.90 Cent pro kWh zuzüglich 6.99 Euro monatlicher Grundgebühr garantieren", so der Unternehmenssprecher Marc März.

Informationen zum Unternehmen:

Wie die Energiewende mit Care-Energy funktioniert und weshalb Care-Energy der Energieversorger der Energiewende ist, sehen Sie im Film von Frank Farenski "Leben mit der Energiewende" Hier der Link zum Film:

http://www.care-energy-online.de/index.php/newsfeeds/tvmenu.html

www.care-energy.de

Care-Energy ist die wichtigste Marke der mk-group Holding in Hamburg. Das Unternehmen beschäftigt in Deutschland derzeit rund 8.000 Care-Energy Energieberater. Care-Energy versorgt derzeit rund 250.000 zufriedene Kunden ausschließlich mit Öko-Energie und bietet als Energiedienstleister in Deutschland Contracting für alle, also neben der Industrie und Großgewerbe auch für Privathaushalte und kleine Unternehmen, an.

Zudem bietet Care-Energy zurzeit den einzigen Sozialtarif für Energiebezug für bedürftige Haushalte, eine kostenlose Energieeffizienzberatung, einen kostengünstigen Bezug von energieeffizienten Haushaltsgeräten, Geräte- und Installationsservice und energieeffiziente Renovierung.

Ausgezeichnet wurden die Aktivitäten von Care-Energy im Rahmen: Land der Ideen 2011, Best of Mittelstand 2012, Clean Tech Media Award 2012 und seit 2013 wird Care-Energy vom Verbraucherschutz empfohlen. 2013 gewann Care-Energy im Online-Voting des GreenTec Awards 2013 mit sagenhaften 29% der Stimmen und wurde somit zu Award nominiert.

