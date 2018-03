Nacht der ORF-Werbung: Die Wahl des "Top Spot 2013" startet!

Außerdem: Start der Finalrunde für Werbehahn und Onward

Wien (OTS) - Wer gewinnt die Werbetrommeln 2013? Ab Freitag, dem 24. Mai, präsentieren sich die fünf Finalisten-TV-Spots dem ORF-Publikum und stellen sich der Wahl auf insider.ORF.at. Die fünf Anwärter auf eine Goldene, Silberne und Bronzene ORF-Werbetrommel werden dem Publikum am Freitag, dem 24. Mai, um 19.15 Uhr sowie um 22.55 Uhr nach dem "Dancing Stars"-Finale, am Samstag, dem 25. Mai, um 0.00 Uhr nach der "Life Ball"-Übertragung sowie am Sonntag, dem 26. Mai, um 23.35 Uhr jeweils in ORF eins präsentiert. Welcher TV-Spot Werbetrommel-würdig ist, entscheidet das Publikum durch das Voting auf insider.ORF.at.

NOW! trimedial - eine Nacht, drei Preise

Neben dem Rennen um die Werbetrommeln gehen noch zwei weitere Wettbewerbe in die Zielgerade. Denn auch die Einreichungen zum Werbehahn (für den besten Radiospot) und zum Onward (für die besten Online-Ads) haben die erste Bewertungsrunde absolviert. Welche zehn Radiospots und Online-Ads es in die Finalrunde geschafft haben, wird ebenfalls morgen, am 24. Mai, im Internet auf enterprise.ORF.at veröffentlicht. Alle drei Preise werden im Rahmen der "NOW! - Die Nacht der ORF-Werbung" am Donnerstag, dem 6. Juni 2013, verliehen.

