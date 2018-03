Rathausplatz in Violett: Austria-Meisterfeier am 28. Mai live im ORF

Um 18.55 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Drei Tage nach dem Life Ball (den ORF eins ab 20.15 Uhr live in ORF eins zeigt) färbt sich der Rathausplatz am Dienstag, dem 28. Mai 2013, violett. Die Wiener Austria feiert ihren 24. Meistertitel - und ORF eins ist von 18.55 bis 19.40 Uhr live dabei. Es kommentiert Christian Diendorfer, Moderator ist Martin Lang. Am Mittwoch, dem 29. Mai, zeigt "Wien heute" einen Bericht vom Empfang des Meisterteams beim Wiener Bürgermeister.

Die ORF-TVthek wird auf http://TVthek.ORF.at die Übertragung der Meisterfeier als Live-Stream bereitstellen. Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf ORF-TVthek als Video-on-Demand abrufbar. insider.ORF.at bringt die Highlights der Feier on demand.

