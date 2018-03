RK-Terminvorschau vom 27. Mai bis 12. Juni 2013

MONTAG, 27. MAI bis 31. MAI: Jeweils von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr: aspern Seestadt - Ombudsmann und Bürgerdienst informieren über rege Bautätigkeit: 27. MAI: 22., Pilotengasse 76, Parkplatz Kaufhaus Billa 28. MAI: 22., An den alten Schanzen 33, Parkplatz Kaufhaus Spar 29. MAI: 22., Ecke Memlinggasse/Burgkmairgasse 31. MAI: 22., Ecke Telefonweg/Eßlinger Hauptstraße MONTAG, 27. MAI: 08.45 Uhr, Fototermin in sanierter Ganztagsschule Hasenleiten mit StR Oxonitsch und BVin Angerer (11., Hasenleitengasse 7) 09.45 Uhr, Gleichenfeier - Jugendwohnhaus Ober St. Veit - Bauteil 5 mit StR Oxonitsch (13., Preindlgasse 33/Amalienstraße 53) 10.00 Uhr, Pressegespräch "15 Jahre ÖkobusinessPlan Wien" mit u.a. StRin Sima (EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, 12., Wienerbergstraße 59-65) 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Rudi Dolezal durch StR Mailath- Pokorny (Rathaus, Roter Salon) DIENSTAG, 28. MAI: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters 15.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Ehrenpräsident der israelitischen Kultusgemeinde Wien Dr. Ariel Muzicant durch Landeshauptmann Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 16.30 Uhr, Eröffnung neuer innovativer Generationenhof durch StR Ludwig, BV Scheed, BR Taucher und Wiener Wohnen- Direktor Neumayer (22., Donaustädterstraße 30, Hof 1) 19.00 Uhr, Buchpräsentation "Erfreuliche Bilanz" von Christine Busta (Wienbibliothek, Rathaus, Stiege 6, 1. Stock) MITTWOCH, 29. MAI: 09.30 Uhr, Fototermin im Zoo Hirschstetten mit StRin Sima und Stadtgartendirektor Weisgram (22., Quadenstraße 15, TP: vor dem Palmenhaus) 10.00 Uhr, Pressekonferenz "Ergebnisse des Wiener Lesetests 2013" mit Stadtschulratspräsidentin Brandsteidl und Direktor des BIFIE Christian Wiesner (Stadtschulrat für Wien, 1., Wipplingerstraße 28, Zimmer 2.11) 12.00 Uhr, Samariterbund eröffnet Internetcafé für Wohnungslose mit u.a. StRin Wehsely (Internetcafé "Zwischenschritt", 11., Dittmanngasse 1A) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Donaustadt (Haus der Begegnung, 22., Bernoullistraße 1) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Glaubwürdigkeit und Authentizität. Oder: Müssen wir privat tun, was wir öffentlich sagen?", Vortrag: Barbara Bleisch (Rathaus, Festsaal) MONTAG, 3. JUNI: 12.00 Uhr, Überreichung Großes Goldenes Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Oberrabbiner Prof. Paul Chaim Eisenberg durch Bgm. Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) DIENSTAG, 4. JUNI: 11.30 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters 15.00 Uhr, Überreichung des Silbernen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Generaldirektor-Stellvertreter Dr. Georg Kraft-Kinz durch Landeshauptmann Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 19.00 Uhr, Buchpräsentation "Axel, kein Hitlerjunge" von Herbert Pirker (1., Bartensteingasse 9, 1. Stock, Räume der Adolf-Loos-Wohnung) MITTWOCH, 5. JUNI: 11.00 Uhr, Mediengespräch des österreichischen Städtebundes: "Kommunale Verantwortung = soziale Verantwortung" in Wels mit u.a. Städtebund-Präsident Bgm. Häupl und Bgm. Koits/Stadt Wels, 15.00 Uhr Eröffnung des 63. Österreichischen Städtetages mit u.a. BP Fischer, Bundeskanzler Faymann und Bgm. Häupl (4600 Wels, Messeplatz 1, Messezentrum Neu, Halle 20 - Sektor A) DONNERSTAG, 6. JUNI: 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Medienpädagogische Fachtagung 2013: "Mediality - Medien versus Wirklichkeit" (Siemens City Conference Center, 21., Siemensstraße 90) 19.00 Uhr, Buchpräsentation "Motor bin ich selbst - 200 Jahre Radfahren in Wien" (FahrRADhaus, 1., Friedrich-Schmidt- Platz 9, Erdgeschoß) 19.30 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Ein Fest für Norbert Leser" (ORF RadioKulturhaus, Studio 3, 4., Argentinierstraße 30a) MONTAG, 10. JUNI: 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Mag. Erwin Soravia durch Landeshauptmann Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) DIENSTAG, 11. JUNI: 11.30 Uhr, Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Elisabeth M. Strauss durch StR Mailath-Pokorny (Rathaus, Roter Salon) 15.00 Uhr, Überreichung des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien mit dem Stern an Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer durch Landeshauptmann Häupl (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 19.00 Uhr, Wiener Vorlesungen: "Gegen den Strom. Zur Geschichte des Stadtradelns in Wien", Vortrag: Sándor Békési (Wien Museum, 4., Karlsplatz) MITTWOCH, 12. JUNI: 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (Amtshaus, 21., Am Spitz 1, 2. Stock, Sitzungssaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Penzing (Amtshaus Hietzing/Penzing, 13., Hietzinger Kai 1-3, 1. Stiege, 2. Stock, Festsaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Favoriten (Amtshaus, 10., Keplerplatz 5, 1. Stock, Zimmer 111)

