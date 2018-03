AVISO - 28.Mai - Ottakring: Programmpräsentation Straßen-Kunst-Fest mit BV-Prokop

Wien (OTS/SPW-K) - Am 15. Juni 2013 veranstalten die IG Kaufleute Brunnenviertel in Kooperation mit der Brunnenpassage, der Gebietsbetreuung und Künstlervereinen (z.B.: mo.e, line in, Töchter der Kunst, Fania, Nordzeile usw.) das Straßen-Kunst-Fest in der Brunnengasse, zwischen der Brunnenpassage bis zur Grundsteingasse. "Die Mitte" des Geschehens ist die Piazzeta mit der Open Air Bühne. Musikalisches und Künstlerisches kommt bei diesem Fest nicht zu kurz, Night-Shopping am Brunnenmarkt inklusive! Alle Veranstaltungen und Angebote der fast 200 mitwirkenden KünstlerInnen erfolgen auf der Straße, im Park und am Markt.

Anlässlich des Festes wird am 28. Mai um 14.00 Uhr das Programm des Straßen-Kunst-Fest in der Anwesenheit von Bezirksvorsteher Franz Prokop am Brunnenmarkt vorgestellt. Weiters wird das Circuskollektiv reALICE mit Artisten, Jongleuren und Stelzengeher am Fototermin teilnehmen und in einem kurzen Act ihr Können darstellen.

Die VertreterInnen der Medien sind zu diesem Termin sehr herzlich eingeladen!

Bitte merken Sie vor:

Programmpräsentation Straßen-Kunst-Fest Brunnengasse

Zeit: 28.05.2013, 14.00 Uhr

Treffpunkt: Brunnenpassage / Yppenplatz

