Die Iglo Gruppe ernennt Elio Leoni Sceti zum neuen CEO

Feltham, Großbritannien (OTS) - Die Iglo Gruppe, Europas führendes Unternehmen für Tiefkühlkost, gibt die Ernennung von Elio Leoni Sceti zum neuen CEO mit Wirkung zum 23. Mai bekannt.

Elio Leoni Sceti (47) verfügt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen FMCG und Medien. Er war bis 2010 als CEO von EMI Music tätig, als das Unternehmen in Private Equity Hand war. In dieser Zeit leitete er die Umwandlung von EMI von einem traditionellen Platten-Label zu einem wachsenden, verbraucherorientierten Musikunternehmen. Er leitete die Entwicklung neuer digitaler Plattformen und nutzte in einem strukturell rückläufigen Markt Marktforschungsdaten über Verbraucherverhalten zur Steigerung des Umsatzes und Verdreifachung der Margen von EMI.

Vor EMI war Elio Leoni Sceti im internationalen Marketing tätig und bekleidete Führungspositionen bei Procter & Gamble und Reckitt Benckiser. Bei Reckitt Benckiser war er von 2001 bis 2006 Executive Vice President und Global Head of Category Development and Innovation, danach von 2006 bis 2008 Head of Europe.

Zurzeit ist Elio Leoni Sceti Chairman der führenden Second-Screen-Plattform Zeebox Ltd. und hat seit 2010 ein Portfolio von Unternehmen im Bereich Social-/Web-Technologie aufgebaut, die sich in einer frühen Entwicklungsphase befinden. Er ist Berater des Aufsichtsrats der weltweit führenden Brauerei Anheuser-Bush Inbev und Berater bei One Young World, dem weltweiten Forum künftiger Führungskräfte.

Interim CEO Erhard Schoewel kehrt zurück auf seine Position als nicht-geschäftsführender Chairman.

So kommentiert Erhard Schoewel, Chairman, die Ernennung:

"Ich freue mich außerordentlich, Elio bei der Iglo Gruppe begrüßen zu dürfen. Er kann eine beeindruckende Reihe vielversprechender Innovationen und Wachstumserfolge bei den weltweit erfolgreichsten Unternehmen und Marken im Endverbraucher-Segment vorweisen. Vor allem hat Elio für Reckitt Benckiser eine Innovations-Maschinerie gemanagt und ausgeweitet. Von unseren vielen Jahren der Zusammenarbeit bei Reckitt Benckiser weiß ich, dass er die richtigen Voraussetzungen für diese Aufgabe mit sich bringt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm in der nächsten Phase der Erfolgsgeschichte von Iglo, in der wir auf Rekordniveau weiter in das Unternehmen investieren und auf der Grundlage unserer führenden Branchenposition in bestehenden und neuen Märkten weiter wachsen werden."

Der neue CEO, Elio Leoni Sceti, fügt hinzu:

"Ich freue mich sehr, zur Iglo Gruppe zu kommen, einem weltweit führenden Unternehmen der Nahrungsmittelbranche mit einzigartigen Marken und Produkten mit Symbolcharakter. Ich arbeite seit über 20 Jahren für großartige FMCG-Marken und ich weiß, wie hart der Verbrauchersektor sein kann. Ich weiß aber auch, wie aufregend und lohnend es ist, Wachstum zu generieren und Marktanteile zu gewinnen. Führende Marken, die die Treue der Verbraucher gewinnen und durch Innovation wachsen, werden immer bessere Leistung bringen als Mitbewerber. Und ich glaube, dass die Marken der Gruppe dafür das perfekte Profil vorweisen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um gemeinsam unsere Marktposition auszubauen und aufregende, neue Wachstumsmöglichkeiten zu entdecken."

Über die Iglo Gruppe:

Die Iglo Gruppe ist Europas führendes Tiefkühlkostunternehmen mit einem Umsatz von über 1,5 Mrd. Euro und einem Marktanteil von 28 Prozent. Sie produziert, vermarktet und vertreibt Marken-Tiefkühlkostprodukte, welche in 11 Ländern verkauft werden. Darüber hinaus vertreibt die Gruppe ihre Produkte in viele andere Märkte in Zentral- und Osteuropa.

Die einzigartigen Marken der Gruppe, 'Birds Eye', 'Iglo' und 'Findus' (nur in Italien), sind in jedem Haushalt bekannt und stehen für Tiefkühlkostprodukte von hoher Qualität und ausgezeichnetem Geschmack. Großbritannien, Italien, Deutschland und Österreich sind die größten Märkte der Gruppe. Sie erwirtschaften einen Umsatz von ungefähr 85 Prozent.

Die Iglo Gruppe ist einzigartig im Tiefkühlsegment. Ihre führende Position und ihr starker Markenwert ermöglichen andauernde Investitionen in Produktinnovationen, mit einem Schwerpunkt auf der zeitgemäßigen Entwicklung der Tiefkühlkost auf die heutigen Bedürfnisse von Familien. Das Unternehmen hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Einführung innovativer Produkte vorzuweisen; so zum Beispiel bei den saftigen Ofenfilets und den Gemüse-Reis-Mischungen für die Mikrowelle - Produkte, die aufzeigen, wie Verbraucher heutzutage Tiefkühlkost kochen und essen.

Als Unternehmen möchte die Iglo Gruppe sicherstellen, ihren Kunden ausschließlich Lebensmittel anzubieten, die verantwortungsvoll hergestellt wurden. 'Forever Food' ist das einzigartige Nachhaltigkeits-Programm der Gruppe - basierend auf den Werten Verantwortung für die Umwelt, fairer Behandlung und der Sicherstellung, dass die Verbraucher ihre Nahrung bevorzugen.

Rückfragen & Kontakt:

Pelham Bell Pottinger

Clinton Manning - Tel.: +44 207 861 1605, Mobil: +44 7711 972 662

Tom Cahn - Tel.: +44 207 861 1614, Mobil: +44 7917 242 078