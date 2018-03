Seeber/Platter: Von Tirol bis in die Provence zusammenarbeiten

ÖVP fordert rasche Einrichtung der "EU-Makroregion Alpen"

Straßburg, 23. Mai 2013 (ÖVP-PD) "Wir wollen von Tirol bis

in die Provence, vom Friaul bis nach Baden-Württemberg noch stärker strategisch zusammenarbeiten. Wir brauchen eine rasche Einrichtung der 'EU-Makroregion Alpen', um gemeinsame Herausforderungen in der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, in

der Land- und Forstwirtschaft, bei der Wasser-, Energie-,

Umwelt- und Verkehrspolitik gemeinsam schneller und

strategisch abgestimmter anzuggehen", so der Tiroler ÖVP-Europaabgeordnete und Umweltsprecher der Europäischen

Volkspartei (EVP), Richard Seeber, heute anlässlich der

heutigen Debatte im EU-Parlament. Ziel der 'Makroregion Alpen'

sei es auch, die Verwendung von EU-Fördergeldern strategisch abzustimmen und effizient zu bündeln. ****

Seeber, Initiator der heute beschlossenen

parlamentarischen Resolution, verlangt von der EU-Kommission,

"nun endlich konkrete Vorschläge auf den Tisch zu legen". Die Resolution fordert einen "spezifischen Aktionsplan für die

Region mit dem Ziel die strukturellen Nachteile der

Bergregionen zu überwinden und Voraussetzungen für Wirtschaftswachstum und tatsächlichen sozialen und

territorialen Zusammenhalt zu schaffen". Mit der heutigen

Initiative des EU-Parlaments "ist der Ball nun eindeutig in

der Spielfeldhälfte der EU-Kommission. Jetzt muss die

Kommission handeln", so Seeber.

Teil der "Makroregion Alpen" sollen in Österreich die Bundesländer Tirol, Salzburg und Vorarlberg sein, außerdem die italienischen Regionen Südtirol-Trentino, das Aostatal, das Piemont, die Lombardei, Venetien und das Friaul, die deutschen Bundesländer Bayern und Baden-Württemberg und die

französischen Regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes und Franche-Comté. Außerdem sollen sich auch Liechtenstein und mehrere Schweizer Kantone beteiligen.

Auf einer Konferenz der Alpenregionen im Juni 2012 im

Schweizer Bad Ragaz wurde die Erarbeitung einer

makroregionalen Strategie für den Alpenraum als Ziel

definiert. Bei der Konferenz der Alpenstaaten und

Alpenregionen im Oktober 2012 in Innsbruck wurde ein Grundlagenpapier offiziell EU-Kommissar Johannes Hahn

überreicht. "Die Allianz aus EU-Abgeordneten aller beteiligten Regionen aus vier EU-Ländern, die Richard Seeber geschmiedet

hat, ist nun ein weiterer wichtiger Schritt, damit unsere

Pläne endlich umgesetzt werden. Ich danke Richard Seeber als Initiator auf Brüsseler Ebene für sein Engagement, um die Makroregion Alpen dadurch wesentlich zu stärken", so der

Tiroler Landeshauptmann Günther Platter.

