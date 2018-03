"Richard Wagner" - die Klassik-CD aus der KURIER Edition ab sofort im Fachhandel erhältlich

Ein Querschnitt von Wagner aus mehreren Jahrzehnten - Facettenreiche Hommage auf einer Doppel-CD anlässlich seines 200. Geburtstags

Wien (OTS) - Anlässlich des 200. Geburtstages des genialen Komponisten Richard Wagner erscheint in der KURIER Edition eine Doppel-CD mit einer Auswahl aus Wagners berühmtesten Werken, wie zum Beispiel "Die Meistersinger von Nürnberg", "Tannhäuser", Lohengrin", "Parsifal" oder "Götterdämmerung". Klassikfreunde erwartet damit mehr als zwei Stunden Kunstgenuss in bester Klangqualität. Die CD ist ab sofort zum unverbindlich empfohlenen Letztverbraucherpreis von EUR 19,90* im Fachhandel erhältlich.

Von wenigen Komponisten kann man behaupten, dass sie die Gattung des Musiktheaters so nachhaltig verändert und beeinflusst haben wie Richard Wagner. Und mit Sicherheit gibt es in der Musikwelt bis heute keinen einzigen, dessen Schaffen eine so glühende, apostelgleiche Anhängerschaft besitzt und zugleich auf eine derartig erbitterte Ablehnung stößt.

Gert Korentschnig, Ressortleiter KURIER Kultur und Medien, betont:

"Wagner war schon zu Lebzeiten einer, an dem sich die Geister schieden: Ein politischer sowie künstlerisch-schöpferischer Revolutionär, ein Visionär, der keinen Stein auf dem anderen ließ, ein menschlich fragwürdiger Egomane mit zum Teil abstrusen und verqueren Theorien. Einer, der andererseits in seinen Bühnenwerken das Wort Katharsis neu zu definieren schien und selbst den Gegnern Achtung abverlangte - so jemand konnte niemanden kalt lassen. Und lässt bis heute niemanden kalt."

"Wir sind stets bemüht, Kultur und Kulturinteresse zu fördern. Die langjährige Zusammenarbeit mit Universal Music liefert dabei die Grundlage der Klassik-Edition aus dem Hause KURIER. Die auf dieser Doppel-CD kompilierten Aufnahmen bilden einen Querschnitt der Wagner`schen Interpretationsgeschichte aus mehreren Jahrzehnten und sollen unseren Beitrag zum 200-Jahr-Jubiläum darstellen." so Thomas Kralinger, Geschäftsführer KURIER.

*unverbindlich empfohlener Richtpreis

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Kralinger

KURIER Medienhaus Geschäftsführer

E-Mail: thomas.kralinger @ kurier.at, Tel.: 01/52 100-2370