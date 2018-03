TeamDrive Sync & Share ist "Cool Vendor in Privacy"

Hamburg (ots) - TeamDrive schafft es mit seiner innovativen und sicheren "Sync & Share"-Technologie auf die Gartner "Cool Vendor in Privacy" Liste des Jahres.

TeamDrive Systems GmbH, der führende europäische Anbieter von sicheren Synchronisationslösungen für Unternehmen, gab heute bekannt, dass die Gartner Inc., eines der weltweit größten IT-Beratungs- und Analystenhäuser, TeamDrive in die Liste der "Cool Vendor for Privacy 2013" aufgenommen hat.

Die rasche Verbreitung von Smartphones und Tablets hat die Entstehung von privaten und hybriden Cloud-Services für sichere "Sync & Share"-Technologien stark beschleunigt. "Wir betrachten unsere Aufnahme in den Cool Vendor Report von Gartner als Bestätigung, dass TeamDrive die Sicherheitsanforderungen von Unternehmen für sichere Synchronisationslösungen voll erfüllt", erklärt Volker Oboda, CEO von TeamDrive Systems. "Mit der Entwicklung der nächsten Generation von Sicherheitsfunktionen werden wir unsere "Sync & Share" Technologie noch sicherer und benutzerfreundlicher machen." Wir danken Gartner außerordentlich, dass unsere Beiträge und Bemühungen um mehr Datenschutz und Sicherheit im File-Sharing- und Synchronisation-Markt für Unternehmen zur Aufnahme in den Cool Vendor Report 2013 geführt haben."

Über TeamDrive Systems

TeamDrive bietet eine sichere unternehmensübergreifende Lösung zur Zusammenarbeit mit Windows, Mac und Linux PCs sowie für iOS und Android Tabelts und Smartphones. TeamDrive kann in der Cloud aber auch auf eigenen Servern betrieben werden und bietet hier unbegrenzte kosteneffiziente Skalierbarkeit. TeamDrive wurde für die integrierte Sicherheit und die Einhaltung der absoluten Privatsphäre mit dem Datenschutzgütesiegel des Unabhängigem Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig Holstein (ULD) ausgezeichnet. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte die Website von TeamDrive:

http://www.teamdrive.com/

Haftungsausschluss der Firma Gartner

Gartner spricht keinerlei Empfehlung für die im Cool Vendor Report geführten Anbieter, Produkte oder Dienstleitungen aus und empfiehlt auch keineswegs, ausschließlich auf Firmen mit den höchsten Bewertungen zu setzen. Die Gartner-Forschungspublikationen beruhen auf den Ansichten von Gartners firmeneigenem Forschungsbereich und sollten daher nicht als Tatsachenbehauptung verstanden werden. Gartner lehnt jedwede ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung für diese Untersuchung ab. Neben der Mängelgewährleistung betrifft dies auch die Gewährleistung zur Eignung für bestimmte Zwecke.

* Gartner "Cool Vendors in Privacy" by Carsten Casper, Andrew Frank, Monica Basso, April 24 2013.

Rückfragen & Kontakt:

Heidi Groshelle

Groshelle Communications (for TeamDrive)

Tel 415.821.1454

heidi @ groshelle.com @heidigro