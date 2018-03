Eine Kooperation der besonderen Art: Marc Cain & Uslu Airlines!

Bodelshausen (ots) - Das bekannte Luxus-Make-Up Label Uslu Airlines entwirft für Marc Cain exklusiv drei Nagellack-Key-Farben passend zur Saison Herbst/Winter 2013. Ab Juli dieses Jahres sind die Nagellacke zu je 21 EUR in limitierter Auflage in ausgewählten Marc Cain Stores sowie Online erhältlich.

"Ich bin schon seit längerem ein großer Fan von Uslu Airlines. Daher freue ich mich wahnsinnig über diese Kooperation. Mit den Nagellacken in den aktuellen Trendfarben wird der Marc Cain Look bis ins Detail vollendet", so Marc Cain Creative Director Karin Veit. Wie immer bei Uslu Airlines sind die Namensgeber internationale Flughäfen, exklusiv für Marc Cain wurden die Codes passender Modemetropolen London, Berlin und Peking ausgewählt. Dabei sind die drei Töne entstanden:

LCY - ein feminines, starkes Pink, TXL - ein zarter Nudeton und PEK -ein frisches Korallrot. "Unser Ziel war es, die Uslu Airlines Seele mit dem Marc Cain Stil zu verbinden, um ein einzigartiges Produkt zu entwickeln, das die Marc Cain Kundin gleich begeistern würde", sagt Firmengründerin und Make-Up Artist Feride Uslu.

