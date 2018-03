Talisker Challenge Rowing Powered Cinema ist das erste Kino der Welt, das von Rudergeräten angetrieben wird

London (ots/PRNewswire) - Der zweifache Goldmedaillengewinner der Olympischen Spiele und Atlantikruderer James Cracknell ruderte zur Eröffnung der Talisker Whisky Atlantic Challenge 2013 gemeinsam mit Mitgliedern von 23 internationalen Teams, die knapp 5.000 Kilometer weit über den Atlantik rudern werden. Die Teams brechen am 2. Dezember 2013 in La Gomera auf und hoffen, 40-50 Tage später in Antigua einzutreffen. Die Talisker Whisky Atlantic Challenge ist das härteste Ruderrennen der Welt. Dieses Jahr sind unter anderem vertreten: Row2Recovery, ein Team von Kriegsversehrten, Atlantic Forces, ein RAF-Team aus zwei Frauen und zwei Männern, Human Endurance, ein Alleinruderer aus Schweden, der in einem Kanu über den Atlantik paddelt, sowie weitere Teams aus Russland, Holland, Frankreich, Spanien, dem Vereinigten Königreich und Dänemark.

