"Dancing Stars"-Finale: Judith ist eine von 2,3 Millionen

Am 24. Mai ist sie ab 20.15 Uhr in ORF eins live dabei

Wien (OTS) - Judith ist WIE WIR. Nach insgesamt 22 Stunden "Dancing Stars" der achten Staffel freut sich Judith auf das Finale am Freitag, dem 24. Mai 2013, um 20.15 Uhr in ORF eins. Und sie ist damit nicht allein, 2,3 Millionen weibliche Zuseherinnen waren bisher via ORF im Ballroom mit dabei. Mit bis zu 34 Prozent Marktanteil gehört Judith mit ihrer Zielgruppe 12-29 Jahre zu den treuesten DS-Seherinnen. Nicht zuletzt auch, um in Sachen "Dancing Stars" auf dem Letztstand zu bleiben, informieren sich wie Judith mehr als 600.000 Frauen Woche für Woche auf dem ORF.at-Netzwerk.

Und am Samstag, dem 25. Mai, folgt für Judith am Abend gleich der nächste ORF-Pflichttermin - mit der Live-Übertragung vom "Life Ball 2013" um 20.15 Uhr in ORF eins. Ehe Judith am Montag, dem 27. Mai, ihrer zweiten großen Fernsehleidenschaft frönt, dem ORF-eins-Serienmontag mit einer Doppelfolge "Revenge" ab 21.05 Uhr. Judith ist eine von bis zu 329.000 Personen, die mit Emily VanCamp alias Emily Thorne auf mondänen Rachefeldzug gehen, bei bis zu 38 Prozent Marktanteil in der weiblichen Zielgruppe 12-29 Jahre.

Ihren abendlichen Infobedarf deckt Judith beim "ZiB Magazin" und bei der "ZiB 20" in ORF eins - so wie das wöchentlich ca. 320.000 unter 30-Jährige tun - im ORF. WIE WIR.

