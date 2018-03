Samsung beginnt Massenproduktion neuer Hochleistungs-SSDs für Enterprise Server und Rechenzentren

Seoul, Korea (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Samsung Electronics Co. Ltd., Marktführer bei modernster Speichertechnologie, hat mit der Auslieferung des SSD-Modells (Solid State Drive) SM843T für den Einsatz in Hochleistungsservern und Storage-Produkten von Rechenzentren der nächsten Generation einschließlich Big-Data Systeme begonnen.

"Unsere Green-SSD Produkte sind aufgrund ihrer ausgezeichneten Leistungsfähigkeit und ihrer hohen Qualität allgemein anerkannt. In Rechenzentren haben sie einen Beitrag zu weiteren Systemverbesserungen geleistet und ermöglichen ferner reduzierte Betriebskosten", sagt Young-Hyun Jun, Executive Vice President, Memory Sales & Marketing, Samsung Electronics. "Als Reaktion auf die Anforderungen der Kunden beschleunigen wir in diesem Jahr mit neuen SSD-Angeboten wie dem SM843T, das Wachstum des Marktes für Flash-Speicher. Zugleich stärken wir unsere Wettbewerbsposition bei SSD-Produkten und Lösungen der nächsten Generation."

Das SM843T stärkt Samsungs SATA-SSD-Lineup für Unternehmen. Mit bis zu 960 Gigabyte (GB) für schnellere und effizientere Big-Data-Systeme und Cloud-Computing-Umgebungen bietet das SM843T das branchenweit höchste Leistungsniveau für SATA-6.0 SSDs.

Wenn sie Enterprise Server in Rechenzentren mit SM843T SSDs ausstatten, werden IT-Manager gegenüber weit verbreiteten, herkömmlichen Festplatten eine Leistungssteigerung um das Sechsfache sowie einen 30 Prozent geringeren Energieverbrauch feststellen. Dies sind die Grundlagen für eine deutlich höhere Leistungsfähigkeit auf Systemebene sowie zugleich für eine höhere Energieeffizienz.

Ferner schützt das SM843T die zuletzt verwendeten Daten, die bei einer plötzlichen Unterbrechung der Stromversorgung gerade verarbeitet werden. Dies verbessert die Systemzuverlässigkeit. Zusammen mit diesem Schutz bei einem Ausfall der Versorgungsspannung und Samsungs Engagement für optimierte Systeme, Lösungen und Software-Technologie, auch als "3S Technology" bezeichnet, erzielt das SM843T den höchsten QoS (Quality of Service) Level, wie ihn globale Anbieter von Cloud-Diensten und Finanzbehörden verlangen.

Durch die Massenproduktion des SM843T hat sich Samsungs Wettbewerbsvorteil auf dem Markt für fortschrittliche PCs in den Enterprise SSD Markt mit hoher Wertschöpfung ausgedehnt. Dabei bietet das Unternehmen seinen Kunden die qualitativ hochwertigsten Lösungen an.

Das neue Samsung SM843T Produktangebot beinhaltet Bauteile mit hoher Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit. So erreicht das 960GB Modell bis zu 98.000 (Sustained) Random Read IOPS (Input/Output Operations pro Sekunde) und 20.000 sequenzielle TBW (Terabytes Written) mit dem 960GB-Modell. Dies schafft eine ideale Umgebung für Big-Data-Systeme.

IHS iSuppli geht davon aus, dass der Umsatz auf dem weltweiten SSD-Markt bis Ende 2013 auf etwa 10 Mrd. Dollar steigt. Verglichen mit dem Vorjahr repräsentiert dies einen Zuwachs von etwa 43 Prozent, angeführt vom Umsatz mit Enterprise SSDs. Für diese wird ein Marktanteil von etwa 47 Prozent erwartet.

Über Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co. Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie, die Menschen überall neue Möglichkeiten eröffnet. Durch kontinuierliche Innovation und Marktbeobachtung transformiert das Unternehmen die Welten der Fernsehgeräte, Smartphones, PCs, Drucker, Kameras, Haushaltsgeräte, LTE-Systeme, Medizingeräte, Halbleiter und LED-Lösungen. Bei Samsung Electronics Co. Ltd. sind 236.000 Menschen in 79 Ländern beschäftigt. Der jährliche Umsatz des Unternehmens beträgt über US$187,8 Mrd. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte www.samsung.com.

Über Samsung Semiconductor Europe

Samsung Semiconductor Europe, eine Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co. Ltd. Seoul, Korea, mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt/Main unterhält Büros in ganz Europa und in der Region EMEA (Middle East & Africa). Der europäische Hauptsitz ist für die Marketing- und Verkaufsaktivitäten der Component Business Units von Samsung Electronics zuständig. Dazu gehören die Bereiche Memory, System LSI, LED und Display Business in EMEA. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte www.samsung.com/semiconductor.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ujeong Jahnke Samsung Semiconductor Europe GmbH Tel. +49(0)6196-66-3300, Fax +49(0)6196-66-23525 Email: ujeong.j @ samsung.com

Samsung und das stilisierte Samsung Design sind Warenzeichen und Servicebezeichnungen von Samsung Electronics Co. Ltd. andere Warenzeichen befinden sich im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer.

Rückfragen & Kontakt:

Ujeong Jahnke

Samsung Semiconductor Europe GmbH

Tel. +49(0)6196-66-3300, Fax +49(0)6196-66-23525

Email: ujeong.j @ samsung.com