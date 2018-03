APA-Science Dossier: Im Forschungslabor Natur

Neues Dossier zum Thema Nationalparks und Schutzgebiete online auf science.apa.at

Wien (OTS) - Schutzgebiete laden nicht nur zum Entspannen und Genießen ein - sie erfüllen auch wichtige Funktionen in Umweltschutz, Forschung und Bildung. APA-Science, das Forschungs- und Innovationsnetzwerk der APA, wandelt im aktuellen Dossier thematisch auf Bildungs- und Forschungspfaden durch National- und Biosphärenparks bis zum Rothwald, dem größten Urwald Österreichs im Wildnisgebiet Dürrenstein.

Im Rahmen des Dossiers kommen zahlreiche Experten zu Wort, die Aufgaben und Projekte in und um heimische Schutzgebiete erläutern. Ergänzend erhellen Gastkommentatoren weitere Aspekte rund um das "Forschungslabor Natur". So beschreibt der aktuelle Wissenschafter des Jahres Georg Grabherr beispielweise, was für ihn Ökologie ist und weshalb der Anorak neben dem Labormantel keineswegs überflüssig geworden ist.

Das Dossier zum Download:

http://science.apa.at/Dossier/Nationalparks

