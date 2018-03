"Dancing Stars": Das große Finale morgen live ab 20.15 Uhr in ORF eins

Marjan Shaki & Willi Gabalier, Lukas Perman & Kathrin Menzinger und Rainer Schönfelder & Manuela Stöckl tanzen um den Sieg

Wien (OTS) - Wer wird "Dancing Star 2013" - Marjan Shaki & Willi Gabalier, Lukas Perman & Kathrin Menzinger oder Rainer Schönfelder & Manuela Stöckl? Morgen entscheidet sich, wer bei der achten Staffel des ORF-Tanzevents als Sieger hervorgeht. Bevor es aber so weit ist, müssen die "Dancing Stars" ab 20.15 Uhr live in ORF eins noch einmal ihr Bestes geben und bei einem Lieblingstanz sowie jenem Tanz mit dem niedrigsten Juryvoting aus einer der vergangenen Sendungen alle Register ihres tänzerischen Könnens ziehen. Die erste Entscheidung fällt ab 21.55 Uhr; dann steht fest, welche beiden Paare auch noch ihren Showtanz präsentieren dürfen. Wer vom Publikum zum "Dancing Star 2013" gekürt wird, das entscheidet sich um 22.40 Uhr bei der finalen Votingverkündung von Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger.

Der "Dancing Stars"-Finalabend am 24. Mai live in ORF eins

20.15 Uhr: "Dancing Stars - Die Show"

In der ersten Sendung des Finalabends präsentieren Marjan Shaki & Willi Gabalier, Lukas Perman & Kathrin Menzinger sowie Rainer Schönfelder & Manuela Stöckl jeweils zwei Tänze: Neben ihrem Lieblingstanz aus den vorherigen Shows müssen sie auch jenen Tanz, für den sie die wenigsten Jurypunkte im Laufe der Staffel erhalten haben, noch einmal performen. Außerdem gibt es beim "Ausgeschiedenen-Medley" ein Wiedersehen mit den weiteren neun Paaren, die den Einzug ins Finale nicht geschafft haben. Bis zu zehn Punkte für die Tanzleistungen der "Dancing Stars" vergeben auch im Finale wieder Nicole Burns-Hansen, Balázs Ekker, Hannes Nedbal und Thomas Schäfer-Elmayer. Das Publikum kann unter 09010 5909 und der angehängten Paarnummer (50 Cent pro Anruf/SMS) für den jeweiligen Favoriten voten. Die Paarnummern entsprechen nicht der Startreihenfolge.

02: Lukas Perman und Kathrin Menzinger

Lieblingstanz: "Rama Lama Ding Dong" (Jitterbug)

Tanz mit wenigsten Jurypunkten: "Nothing Else Matters" (Langsamer Walzer)

03: Rainer Schönfelder und Manuela Stöckl

Lieblingstanz: "The 5th" (Paso doble)

Tanz mit wenigsten Jurypunkten: "Y.M.C.A." (Discofox)

08: Marjan Shaki und Willi Gabalier

Lieblingstanz: "Don't Stop 'til You Get Enough" (Discofox)

Tanz mit wenigsten Jurypunkten: "What's New Pussycat?" (Wiener Walzer)

21.55 Uhr: "Dancing Stars - Finale" - erstes Voting und Showtanz der Top zwei

Nun verkünden Mirjam Weichselbraun und Klaus Eberhartinger das erste Votingergebnis des Abends. Für jenes Paar mit den wenigsten Punkten von Jury und Publikum ist das Finale vorbei. Im Anschluss an das erste Votingergebnis versuchen die "Top zwei" noch ein letztes Mal mit ihrem individuellen Showtanz, das Publikum von ihren "Dancing Stars"-Qualitäten zu überzeugen. Für den Showtanz gibt es keine Jurywertung.

02: Lukas Perman und Kathrin Menzinger - nur wenn unter den "Top zwei"

Showtanz: Motto "Engerl" - Musik: Andreas Gabalier ("I sing a Liad für di"), Barbara Streisand & Bryan Adams ("I Finally Found Someone")

03: Rainer Schönfelder und Manuela Stöckl - nur wenn unter den "Top zwei"

Showtanz: Motto "King of Pop" - Musik: Michael Jackson Medley ("Billy Jean", "Earth Song" und "Smooth Criminal")

08: Marjan Shaki und Willi Gabalier - nur wenn unter den "Top zwei" Showtanz: Motto "1001 Nacht" - Musik: "A Whole New World" von Peabo Bryson & Regina Belle aus dem Film "Aladdin" und Sergej Prokofjew ("Dance of the Knights")

22.40 Uhr: "Dancing Stars - Die Entscheidung":

Der Moment der Entscheidung steht auf dem Programm. Nun werden die Stimmen für die beiden Paare zusammengerechnet und der "Dancing Star 2013" ermittelt.

