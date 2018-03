Samsung Display zeigt auf der Display Week 2013 modernste mobile und extragroße Displays

Vancouver, B.C (CAN.) (ots) - Samsung Display wird auf der von der Society for Information Displays im Vancouver Convention Centre veranstalteten Display Week 2013 (21. bis 23. Mai) an seinem Messestand (Stand Nr. 700) mehrere führende Technologien sowie Display-Prototypen für Mobilgeräte bis hin zu extragroßen Displays zeigen. Zu den Exponaten gehören ein Full HD (1.920 × 1.080 Pixel) Mobile AMOLED Display mit dem weltweit größten Farbumfang und ein 85 Zoll großes Ultra HD (3.840 × 2.160 Pixel) LCD TV Panel mit extrem lebendigen Farben und geringem Energieverbrauch.

Darüber hinaus wird Samsung Display seine einzigartige neue Diamond Pixel Technologie zeigen und eine LCD-Technologie präsentieren, die sich in direkten LED-basierten LCD-Panels lokal dimmen lässt. Das welterste in Serie produzierte 4,99-Zoll Full HD Mobile AMOLED Display bietet den weltweit größten Farbumfang. Es kann durchschnittlich 94 Prozent des Adobe RGB Farbraumes darstellen. Der Adobe RGB Farbraum-Standard ist rund 30 Prozent größer als allgemeine sRGB-Standards.

Samsung Display erfüllt mit seiner Diamond Pixel[TM] Technologie die anspruchsvollsten Mobile AMOLED Display Anforderungen. Diese Technologie, die darauf basiert, dass die menschliche Netzhaut stärker auf grün als auf andere Farben reagiert, enthält mehr grüne als rote und blaue Pixel in der Pixel-Struktur von AMOLED Display Panels.

Mit der neuen Technologie kann Samsungs Full HD AMOLED Display Texte 2,2 Mal klarer darstellen als HD (1.280 x 720 Pixel). Werden kursive Buchstaben auf dem Panel zwei oder drei Mal vergrößert, ermöglicht Samsungs Diamond Pixel Technologie, dass Text glatter (mit weniger Zacken) und exakter als mit herkömmlicher LCD-Technologie dargestellt werden kann.

Samsung Display gibt Besuchern der Display Week an seinem Messestand in einer speziellen "Experience Zone" auch die Möglichkeit, den Farbumfang, die Farbtreue und die Textqualität von Full HD AMOLED Displays aus erster Hand zu vergleichen. Am Messestand findet ein direkter Vergleich zwischen AMOLED und LCD Displays statt. Messebesucher können nicht nur intensive Farben in den Flügeln von Schmetterlingen sehen, sondern auch ein Foto mit Wolle betrachten, die so detailreich dargestellt wird, dass man den Einsatz eines Full HD AMOLED Displays begrüßt.

Ferner demonstriert das von Samsung Display gezeigte 85-Zoll Ultra HD TV Panel eine LCD-Technologie, die lokales Dimmen in einem direkten LED-basierten LCD-Panel erlaubt. Das Panel kann 30 Prozent des typischen LED BLU Energieverbrauchs sparen. Seine lokale Dimmersteuerung ermöglicht lebhaftes Farb-wiedergabe einschließlich eines unglaublichen Schwarz, gleichmässige Helligkeit mit 80% und ein bemerkenswert optimiertes Kontrastverhältnis.

In Sachen Neues bei Green Technology präsentiert Samsung Display innovative Energiesparlösungen für intelligente Mobilgeräte inklusive Smartphones und Tablets. Hier hat Samsung Display auf innovative Weise den Energieverbrauch von AMOLED Displays gesenkt, indem die Lichtausbeute von AMOLED Pixel erhöht wurde. Samsung Full HD AMOLED Displays erzielen gegenüber vorhandenen HD AMOLED Displays eine 25-prozentige Energieeinsparung.

Samsung Display wird auf der Messe auch ein 10,1 Zoll WQXGA (2.560 x 1.600 Pixel) LCD für Tablets und ein 13,3 Zoll WQXGA+ (3.200 x 1.800 Pixel) LCD für Notebooks zeigen. Beide Produkte kommen gegenüber herkömmlichen LDC-Displays für Tablets mit 30 Prozent weniger Energie aus. Erreicht werden konnte dies, indem man die Zahl der Treiberschaltungen reduzierte und die Effizienz der LED BLU erhöhte. Zusätzlich stellt Samsung ein 23 Zoll Multi-Touch LCD-Display ins Rampenlicht, das zehn Berührungspunkte gleichzeitig erfassen kann. Auf dem Prototypen des Displays lässt sich wunderbar Piano spielen oder ein sehr detailliertes Bild auf einem Monitor oder auf einem Tablet zeichnen.

