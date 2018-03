AVISO: Dreifache Verleihung im BMUKK

Wien (OTS/BMUKK) - Bundesministerin Dr. Claudia Schmied verleiht das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich an Rudolf Hinterleitner, den Berufstitel Professorin an Dr. Brigitte Sinhuber-Harenberg sowie den Berufstitel Professor an Abg. z. NR Ewald Sacher.

Datum: Freitag, 24. Mai 2013

Zeit: 11 Uhr

Ort: Audienzsaal des BMUKK, Minoritenplatz 5, 1014 Wien

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen.

