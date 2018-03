Namics erweitert Inhaberschaft auf 26 Partner / Ein Jahr nach seinem Management-Buy-out ernennt der Webdienstleister vier weitere langjährige Mitarbeiter in die Partnerschaft

Zürich, Schweiz (ots) - Der sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz erfolgreich tätige Webdienstleister erweitert seine Partnerschaft um vier neue Köpfe. Die langjährigen Mitarbeiter haben den Erfolg von Namics in diversen Positionen bereits heute massgeblich mitbestimmt. Als Partner investieren sie langfristig in die Zukunft der Full-Service-Agentur und treten neben ihren operativen Aufgaben noch stärker in unternehmerische Verantwortung. Namics unterstreicht mit diesem Schritt das Vertrauen in ihre Mitarbeiter und setzt auf organisches Wachstum und Stabilität.

Im letzten Jahr hatte die Partnerschaft ihre Unabhängigkeit nach einem Management-Buy-out wiedergewonnen und ist seither im Besitz aller Aktien. Namics schaffte dank diesem Schritt die Grundlage für mehr Flexibilität und starkes, organisches Wachstum. Mit der Beteiligung der vier neuen Partner bestätigt das Unternehmen seine Strategie, bei zukünftigem Wachstum prägenden Mitarbeitern eine langfristige und herausfordernde Perspektive zu bieten. Mit der Unterzeichnung der vier neuen Partner verteilt sich das gesamte Aktienkapital zu gleichen Teilen auf 26 operativ tätige Partner aus Deutschland und der Schweiz.

Die vier Partner-Neuzugänge Martina Penz, Bernd Jansen, Patrick Rossbund und Michael Rottmann haben bereits in unterschiedlichen Rollen und herausragendem Engagement und Expertise den Erfolg des Schweizer Marktführers mitbestimmt. Mit der Partnerschaft investieren sie nun langfristig in das Unternehmen und verfolgen dabei weiterhin entlang der Kundenbedürfnisse ihre operativen Tätigkeiten.

Die 26 Partner von Namics

Marcel Albertin, Tim Dührkoop, Andreas Fischler, Patrick Frei, Marco Hassler, Cong Hoang Hoang, Lars Holthusen, Bernd Jansen, Markus Koller, Thomas König, Bernd Langkau, Thomas Link, Martina Penz, Michael Pertek, Patrick Rossbund, Michael Rottmann, Sandro Ruch, Adrian Scherrer, Roland Schönholzer, Bernd Schopp, André Schmid, Andreas Seonbuchner, Jürg Stuker, Markus Wagner, Christoph Walter und Markus Wirrer.

