Großer Andrang bei den "Helfer Wiens" Blutspendetagen

Wien (OTS) - Alle fünf Minuten wird in Wien eine Blutkonserve benötigt - allerdings reicht die Spendefreudigkeit der WienerInnen nicht aus, um diesen Bedarf zu decken. Aus diesem Grund haben die unter dem Dach der "Helfer Wiens" vereinten Hilfs- und Rettungsorganisationen zu Blutspendetagen in die Blutspendezentrale des Roten Kreuz in der Wiedner Hauptstraße eingeladen - namentlich Landtagspräsident Harry Kopietz, Vizepräsident der Helfer Wiens und Helfer Wiens Geschäftsführer Wolfgang Kastel.

"Leider ist nur wenigen Wienerinnen und Wienern bewusst, dass menschliches Blut im Notfall zu den wichtigsten Medikamenten zählt. Nur 1,5 Prozent der Wiener Bevölkerung spenden regelmäßig Blut", sagt Landtagspräsident Kopietz. Um diesen Durchschnitt etwas anzuheben, haben sich VertreterInnen der Stadt Wien, des Landes Wien und der Einsatz-, Rettungs- und Hilfsorganisationen bereit erklärt, gemeinsam mit dem Landtagspräsidenten "die Werbetrommel" fürs Blutspenden zu rühren - und auch selbst Blut zu spenden.

Die Blutspendeaktion der Helfer Wiens und des K-Kreis hat am 22. und 23. Mai in der Blutspendezentrale des Roten Kreuz in der Wiedner Hauptstraße 32 stattgefunden. Die Blutspendezentrale empfängt auch außerhalb dieser Aktionstage Spender.

Öffnungszeiten der Blutspendezentrale in der Wiedner Hauptstraße 32:

Montag und Freitag: 8.00-17.30 Uhr

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag: 8.00-20.00 Uhr

Weitere Informationen:

www.roteskreuz.at/blutspende/

www.diehelferwiens.at

Bilder:

www.wien.gv.at/gallery2/rk/run.php?g2_itemId=23453 www.wien.gv.at/gallery2/rk/run.php?g2_itemId=23456 www.wien.gv.at/gallery2/rk/run.php?g2_itemId=23459

(Schluss)

