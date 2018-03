Wr. Gemeinderat - SP-Wutzlhofer: "Wien ist im Kindergartenbereich führend!"

Wien (OTS/SPW-K) - "Wien ist im Kindergartenbereich führend. Wir bieten 75.000 Kinderbetreuungsplätze an, die den Anspruch erfüllen, echte Bildungseinrichtungen zu sein", betonte der SP-Gemeinderat Jürgen Wutzlhofer gleich zu Beginn seiner Rede im gestrigen Wiener Gemeinderat. Dieser Erfolg sei nicht zuletzt ein Produkt der guten Zusammenarbeit der Stadt Wien mit vielen kleinen und großen PartnerInnen. Jede Einrichtung müsse sich an den Bildungsplan halten, in welchem auch die Förderung und Vermittlung von Deutschkenntnissen dezidiert angeführt sei: "Diese Tatsache würde sich einem erschließen, wenn man den Bildungsplan auch tatsächlich lesen würde", stellte der SP-Mandatar in Richtung seines Vorredners von der Freiheitlichen Partei fest. Klar sei: Nur wer sich an den Bildungsplan halte, erhalte eine Förderung.

"Man kann nicht Sprache vermitteln, indem man eine andere Sprache verbietet. So werden die Kinder nicht sprachkompetent", stellte der SP-Mandatar in Richtung seines Vorredners FP-Nepp fest und ergänzte abschließend: "Die freiheitliche Partei möchte, dass Kinder, die nicht Deutsch sprechen können, schweigen sollen, ja sie möchte sie mundtot machen. Wir hingegen fördern die sprachlichen Fähigkeiten der Kleinsten schon im Kindergarten, denn Grundlage jeden Spracherwerbs ist es zu sprechen".

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Mag. Anita Schartmüller

Tel.: (01) 4000-81 922

anita.schartmueller @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at