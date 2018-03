KWB hat besten Kundendienst Österreichs

Wien (OTS) - KWB gewinnt den Service Award des Kundendienst Verbands Österreich (KVA) und übertrifft mit einer Gesamtzufriedenheit von 101 % die Erwartungen, die Kunden an einen Werkskundendienst stellen. 95 % der Kunden werden KWB aufgrund der hohen Zufriedenheit weiterempfehlen und sind von der Service-qualität begeistert.

Bereits zum 12. Mal hat der KVA seinen Service Award verliehen. Und KWB wurde nach 2010 erneut für den besten Kundendienst Österreichs ausgezeichnet. Die Ergebnisse sprechen für sich. KWB erreichte ausgezeichnete Zufriedenheitswerte in allen vier Kategorien: Auftragsannahme, Verhalten der Servicetechniker, Arbeitsqualität und Auftragsabwicklung. Mit einer Gesamtzufriedenheit von 101 % werden die Erwartungen an den Kundendienst nicht nur erfüllt, sondern sogar übertroffen. Besonders erfreulich und ein echter Qualitätsnachweis: 95 % der KWB Kunden werden KWB aufgrund der Erfahrungen mit dem KWB Werkskundendienst und den geschulten KWB Servicepartnern weiterempfehlen.

"Unser Kundendienst leistet Tag für Tag eine hervorragende Arbeit und ist ein poliertes Aushängeschild unserer Firma. Erreichbarkeit, Flexibilität, Kundennähe und eine hohe Spezialisierung auf die Bedürfnisse der Kunden sind die Erfolgsfaktoren", darauf ist Erwin Stubenschrott, Geschäftsführer bei KWB, besonders stolz.

Wie wird bewertet?

Jährlich erhebt der Kundendienstverband Österreich die Kundenzufriedenheit von ausgewählten österreichischen Unternehmen. Der Verband versteht sich als Interessens- und Informationsplattform für Service und Kundendienst und will dem zunehmenden Stellenwert des Kundendiensts beim Konsum von Produkten mit Schulungs- und Erfahrungsaustauch-Angeboten weiter professionell unterstützen.

Die Gewinner ermittelt der KVA auf Basis zweier Kriterien - dem Gesamtzufriedenheitsindex sowie dem Erfüllungsgrad (Relation von Zufriedenheit und Wichtigkeit). Die endgültige Platzierung resultiert aus der Summe der beiden Kategorien. Damit wird sichergestellt, dass nicht nur das Unternehmen mit der höchsten Gesamtzufriedenheit gewinnt, sondern jenes Unternehmen, das die spezifischen Bedürfnisse seiner Kunden am besten erfüllt. Gleichzeitig wird mit dieser Bewertung auch sichtbar gemacht, in welchen Bereichen die Erwartungen der Kunden übertroffen werden. Weitere Infos unter www.kva.at

Erfolgsfaktor Kundendienst

Die Anforderungen an den Kundendienst werden immer höher und Servicetechniker müssen neben umfangreichem Fachwissen auch über ein hohes Maß an sozialer Kompetenz verfügen. Durch die erneute Prämierung wird der hohe Qualitätsstandard im Kundendienst sichtbar. Damit verfügt KWB über einen ganz wesentlichen Erfolgsfaktor für die Zukunft - denn der Erfolg eines Unternehmens definiert sich bekanntlich immer mehr über zufriedene Kunden. "Unser Ziel ist es, die hohe Qualität beizubehalten, damit wir uns schnell auf die Veränderungen am Markt anpassen können. Das Wichtigste aber: Wir wollen uns die Freude an unserer Arbeite erhalten", sieht Hannes Hierzer, Leiter Kundendienst Österreich, optimistisch in die Zukunft.

Über KWB Die Biomasseheizung

Die Firma KWB GmbH aus St. Margarethen/Raab wurde 1994 gegründet und ist mit 360 Mit-arbeitenden einer der größten Biomasse Heizkessel-Erzeuger in Österreich mit eigenen Gesellschaften und Niederlassungen in Deutschland, Frankreich, Italien, Slowenien und Vertriebspartnerschaften in weiteren sechs europäischen Ländern sowie in Chile. KWB ist ein Spezialist für Pellets-, Hackgut- und Stückholzheizungen, wobei jährlich zehn Prozent vom Umsatz in die eigene und größte private Biomasse-Forschung investiert werden. www.kwb.at

