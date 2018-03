Jeder Löffel ein Halleluja: Neues Cremejoghurt von Obstgarten in sieben köstlichen Sorten

Nun kommen auch Joghurt-Liebhaber in den Genuss der köstlichen Obstgarten-Fruchtschicht

Wien (OTS) - DANONE erweitert das Obstgarten-Sortiment um eine neue Produktpalette mit sieben köstlichen Sorten. Neben dem allseits bekannten und beliebten Obstgarten-Klassiker mit der locker-leicht aufgeschlagenen Topfencreme gibt es ab sofort auch sieben neue Sorten mit cremigem Naturjoghurt. Damit kommen nun auch alle Joghurt-Liebhaber in den Genuss der köstlichen Obstgarten-Fruchtschicht, die Österreich seit 40 Jahren begeistert.

Highlights:

Sieben neue Sorten mit unwiderstehlich cremigem Naturjoghurt

Die neuen Obstgarten Cremejoghurt-Sorten: Erdbeere, Kirsche, Pfirsich, Zitrone, Himbeere, Maracuja und Brombeere

Weiterhin im Sortiment die Obstgarten-Klassiker in den Sorten Erdbeere, Kirsche, Pfirsich-Maracuja, Waldfrüchte sowie die Vanille-Editionen mit Erdbeere, Kirsche, Pfirsich-Maracuja, Heidelbeere und die beiden Diät-Varianten mit Erdbeere oder Pfirsich.

"Jeder Löffel ein Halleluja!"

Unter dem Motto "Jeder Löffel ein Halleluja!" wird in den kommenden Wochen und Tagen der himmlische Genuss des neuen Cremejoghurts auf köstlicher Fruchtschicht beworben. Dank der sieben neuen köstlichen Geschmacksrichtungen in der 150-Gramm-Packung ist auch bestimmt für jeden sein ganz persönlicher Halleluja-Moment mit dabei.

Obstgarten-Genuss für Joghurt-Liebhaber

"Schon immer ein Genuss: Seit 40 Jahren begeistern wir die Österreicherinnen und Österreicher mit unserem Obstgarten. Nun erweitern wir unser Sortiment um eine neue Produktpalette. Mit den sieben neuen Cremejoghurt-Sorten haben wir den optimalen Obstgarten-Fruchtgenuss für unsere Joghurt-Liebhaber entwickelt", sagt Birgit Krampl, Head of Scientific and Corporate Affairs bei DANONE Österreich.

Klassiker weiterhin erhältlich

Weiterhin im Sortiment erhältlich ist der seit bereits 40 Jahren bekannte Obstgarten-Klassiker: locker-leicht aufgeschlagene Topfencreme gebettet auf einer köstliche Fruchtschicht in den Sorten Erdbeere, Kirsche, Pfirsich-Maracuja, Waldfrüchte sowie die Vanille-Editionen mit Erdbeere, Kirsche, Pfirsich-Maracuja, Heidelbeere und die beiden Diät-Varianten mit Erdbeere oder Pfirsich.

Sämtliche Produktfotos bzw. -informationen finden Sie hier:

http://mediencontent.at/danone

Weitere Informationen sind auch unter www.danone-obstgarten.at abrufbar.

Über Danone

Die internationale Danone Gruppe mit Sitz in Paris ist weltweit eines der größten Unternehmen der Lebensmittelbranche und ein bedeutender Player in den Bereichen Milchfrischeprodukte, Wasser, Babynahrung sowie Medical Nutrition. Die 1972 gegründete Danone Österreich GmbH hat ihren Sitz in Wien und vertreibt die beliebten Marken Actimel, Activia, Obstgarten, Dany Sahne, FruchtZwerge, Topfencreme und Disney am österreichischen Markt.

