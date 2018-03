Winzige Kätzchen in Papiersack auf Parkplatz ausgesetzt

Jetzt werden sie in der PFOTENHILFE Lochen mit der Hand aufgezogen

Wien (OTS) - Vergangenes Wochenende ereilte das Tierheim PFOTENHILFE Lochen (OÖ) ein verzweifelter Hilferuf. Eine Familie hatte auf einem Parkplatz in Palting (Bezirk Braunau)in einem Papiersack acht kleine Kätzchen entdeckt. Die hilflosen Tiere sind höchstens zwei Wochen alt, teilweise waren die Augen noch geschlossen. Nun werden die Katzenwaisen in der PFOTENHILFE Lochen versorgt und alle zwei Stunden mit dem Fläschchen gefüttert - auch nachts.

Dass Menschen so herzlos sein können und diese hilflosen Geschöpfe im Alter von wenigen Wochen einfach aussetzen, ist jedoch unbegreiflich. "Ich verstehe nicht, warum die Besitzer die kleinen Tiere nicht in ein Tierheim gebracht haben. Es war ein großes Glück, dass die aufmerksame Familie die Kätzchen gefunden hat, ansonsten wären die Kleinen längst tot." berichtet Johanna Stadler, Geschäftsführerin der PFOTENHILFE Lochen. In diesem Alter ist es fast unmöglich, ohne Mutter zu überleben. "Wir füttern die Kätzchen alle zwei Stunden mit dem Fläschchen, das klappt mittlerweile ganz gut." so Stadler.

Leider werden viel zu oft ungewollte Katzen geboren, obwohl die Tierheime sowieso überfüllt sind. Die einzige Möglichkeit, um die unkontrollierte Vermehrung von Katzen zu verhindern, ist die Kastration. Die PFOTENHILFE Lochen betreibt daher seit dem Jahr 2012 in Zusammenarbeit mit dem Land Oberösterreich ein Kastrationsprojekt. "Wenn in Ihrer Nähe im Bezirk Braunau Streunerkatzen leben, kontaktieren Sie uns bitte unter info @ pfotenhilfe.org. Wir fangen die Tiere ein, lassen diese kastrieren und medizinisch versorgen und setzen sie danach wieder in ihrem Revier aus." erklärt Stadler.

