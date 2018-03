Hotels.com ernennt Chief Technology Officer

London (ots/PRNewswire) - Hotels.com, das weltweit führende Hotelbuchungsportal, hat Stuart Silberg zum Chief Technology Officer ernannt.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120628/540164 )

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130523/613613 )

Silberg bringt über 20 Jahre Branchenerfahrung mit und stand zuvor dem Technologie-Team in London als Vice President of Technology bei Hotels.com [http://www.hotels.com] vor. vorstand. Seit seinem Eintritt in das Unternehmen vor drei Jahren hat Stuart erfolgreich einen Agilen Ansatz zur Produktentwicklung umgesetzt, wodurch die Arbeitsprozesse, Entwicklungszeiten und die Produktivität innerhalb des Unternehmens verbessert wurden. Stuart hat ein erstklassiges Technologie-Team aufgebaut und gleichzeitig die Effizienz des Unternehmens gesteigert. Vor seiner Tätigkeit bei Hotels.com hatte Stuart wichtige Führungspositionen im technologischen Bereich bei Move, Kaiser Permanente und K-Mart inne.

"Stuarts ist der ideale Kandidat für die Rolle des CTO, durch die Fülle an Erfahrung im technologischen Bereich und sein innovatives Herangehen an moegliche Weiterentwicklungen," sagt Scott Booker, President von Hotels.com. "Er hat während seiner Tätigkeit bei Hotels.com schon viele erfolgreiche Technologie-Projekte angeleitet und realisiert. Zu Stuarts Leistungen zählen der Aufbau und die Erweiterung des Londoner Technologie-Teams sowie die Aufsicht über die Entwicklung der bahnbrechenden mobilen Anwendungen von Hotels.com, die bisher schon mehr als 15 Millionen Mal heruntergeladen wurden. Wir freuen uns, dass er jetzt eine noch grössere Rolle einnimmt, bei der er das Produktangebot von Hotels.com weiterentwickeln wird."

Die Ernennung unterstreicht die Bedeutung der Technologie innerhalb des Unternehmens und den einzigartigen Ansatz für Entwicklung und Innovationen im technologischen Bereich. Das Unternehmen hat seit dem Aufbau des Technologie-Teams der Technologie einen besonders hohen stellenwert eingeräumt, um seine Produkte und Dienstleistungen für alle Kunden kontinuierlich weiter zu entwickeln.

In seiner Freizeit interessiert sich Stuart für Luftfahrt, Fotografie und Reisen.

Über Hotels.com

Hotels.com ist eines der führenden Hotelbuchungsportale mit einem Portfolio von annähernd 200.000 Übernachtungsmöglichkeiten, die über das weltweite Netzwerk von Expedia Inc. angeboten werden. Das Angebot reicht von internationalen Hotelketten bis hin zu lokalen Hotels und Bed & Breakfast-Herbergen. Reisende können ihre Buchung online oder telefonisch vornehmen. Mit den Apps für Smartphones und Tablets können Kunden auch unterwegs ihr Hotelzimmer buchen und haben zudem jederzeit Zugriff auf rund 20.000 Last-Minute-Angebote. Kunden, die am Bonusprogramm "Welcome Rewards" teilnehmen, werden für zehn gebuchte getätigte Übernachtungen in einem der über 85.000 teilnehmenden Hotels mit einer Bonusnacht belohnt. Es gelten die Teilnahmebedingungen unter http://www.hotels.com.

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120628/540164 http://photos.prnewswire.com/prnh/20130523/613613

Rückfragen & Kontakt:

Ansprechpartnerin für die Medien: Alison Couper, Hotels.com,

acouper @ expedia.com, +44-(0)207-019-2360