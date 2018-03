Donaustadt: Klezmer-Konzert mit "Pfleger & Friends"

Eintritt frei im "Kultur-Stadl Eßling" am 25.5. (19 Uhr)

Wien (OTS) - Auf Einladung des Vereins "Kulturfleckerl Eßling" musiziert der meisterliche Geiger Alfred Pfleger am Samstag, 25. Mai, im "Kultur-Stadl Eßling" (22., Eßlinger Hauptstraße 96). Beginn des Konzerts ist um 19.00 Uhr. Mit den Formationen "Wiener Art Schrammeln", "Vienna Klezmer Band" "Das klassische Alt-Wiener Quartett", "Johann Strauß-Ensemble Wien", "Johann Strauß Oktett Wien" und "wiener.bar.rock.consort" absolviert der vielseitige Wiener laufend Auftritte im Inland und Ausland. Am Samstag bringt der rührige Künstler mit seinem neuen Sextett "Alfred Pfleger & Friends" packende Klezmer-Rhythmen zu Gehör. Alice Pfleger (Flöte), Ruth Pfleger (Gesang), Ilse Montocchio (Flügel), Francis Montocchio (Gitarre) sowie Clara Montocchio (Gesang) sind kongeniale Partner des Violinisten. Der Zutritt zum "Stadl-Konzert" ist gratis. Zählkarten für diesen schönen Klezmer-Abend bestellen Musikliebhaber unter der Telefonnummer 774 80 72 (E-Mail: reservierung @ kulturfleckerl.at). Auskünfte über verschiedenste kulturelle Aktivitäten in Eßling erhalten Interessierte von der "Kulturfleckerl"-Vereinsleitung unter der Rufnummer 06991/80 646 40 (E-Mail: kultur @ kulturfleckerl.at).

