Die "Tour de France" macht diesen Sommer einen Abstecher ins Eton Institute

Wien (OTS) - Die weltberühmte Mona Lisa, Designer wie Chanel, Dior oder Louis Vuitton, die lila eingefärbte Provence oder das blaue Wunder der Côte d'Azur machen Frankreich zu einer der vielseitigsten und der wohl elegantesten Kulturen Europas. Eton Institute, Wiens Top Weiterbildungsinstitut, organisiert einen kostenlosen französischen Kulturabend, eine eigene kleine "Tour de France", um seiner Community und Interessierten die Möglichkeit zu geben in diese wunderschöne Kultur einzutauchen.

Die meisten denken bei "Tour de France" automatisch an Radchampions, unzählige Fans an den Straßenrändern und an die wohl herausforderndste Strecke des Radsports. Eton Institute hingegen bietet mit seinem Kulturabend eine eigene Tour durch die Kulturhighlights Frankreichs an - inklusive einer Reise durch die schönsten französischen Städte, traditioneller Köstlichkeiten und einem Überblick über Kultur und Etikette des Landes.

"Frankreich hat mehr zu bieten als Crêpes, Paris oder Fashion", kommentiert Moaz Khan, Marketing Director, bei Eton Institute. "Es gibt sehr unterschiedliche Bräuche, Handwerke, kulinarische Spezialitäten und französische Dialekte, die durchaus weniger bekannt sind. Diese sind genauso spannend oder vielleicht noch interessanter, weil dieser kulturelle Mix den Charme des Landes erst ausmacht. Deshalb organisieren wir einen Abend lang eine kleine Rundreise, um allen Interessierten einen besseren Einblick in die kulturelle Vielfältigkeit Frankreichs zu geben."

Während dem kostenlosen Kulturabend werden sowohl einige neue oder noch unbekannte Fakten und Geschichten über Frankreich enthüllt aber natürlich steht auch ein kurzer Französisch Crashkurs und ein Buffet mit französischen Snacks und Spezialitäten auf dem Programm.

Wie bei jedem Kulturabend bei Eton Institute können die BesucherInnen einen interessanten und interaktiven Abend erwarten, bei dem alle offenen Fragen zum Thema Kultur, Land, Leute und Sprache geklärt werden und der Spaß nicht zu kurz kommt.

Der französische Kulturabend bei Eton Institute findet am 5. Juni 2013 von 18.00-20.00 Uhr in der Filiale Tiefer Graben 9, Mezzanin, 1010 Wien statt.

Um mehr über dieses oder andere Events von Eton Institute zu erfahren, schreiben Sie bitte eine E-Mail an contact @ eton.at oder rufen Sie kostenlos an unter 0800 989889. Nähere Informationen finden Sie auch unter www.eton.at. A bientôt (Bis bald)!

Über Eton Institute:

Das internationale Sprach- und Weiterbildungszentrum bietet Sprachkurse in über 100 Sprachen, sowie LehrerInnenausbildung, Kinderkurse, Berufliche Fortbildungskurse und Firmentrainings an. Für mehr Informationen wenden Sie sich an www.eton.at, oder kontaktieren Sie das Institut unter contact @ eton.at oder 0800 989889.

