FxPro enthüllt bahnbrechendes Strategy Building Tool

London (ots/PRNewswire) - FxPro Group Ltd. (FxPro), ein führender weltweiter FX-Broker, gibt die Markteinführung von FxPro Quant bekannt, einem hochmodernen Expert Advisor (EA) Strategy Builder. FxPro Quant ist ein revolutionäres Produkt, das es Tradern ermöglicht, mittels einfacher "Drag & Drop"-Funktionalität ihre eigenen Expert Advisors für die MT4-Pattform zu erstellen.

Algo-Tradingsysteme wie FxPro Quant ermöglichen es Tradern, mehr Handelsoptionen zu erkennen, Strategien zu entwickeln und einem Backtest zu unterziehen sowie die emotionale Seite erfolgreich aus den Trading-Entscheidungen auszublenden. FxPros eigene interne Forschungen* haben ergeben, dass Trader, die ein Algo-Tradingsystem verwenden, im Durchschnitt fünf Mal bessere Trading-Ergebnisse erzielen und verlässlichere Gewinne verzeichnen als solche, die manuelles Trading betreiben; dennoch verlassen sich verblüffende 87 % der Trader nach wie vor auf manuelles Trading.

Der FxPro Qant Strategy Builder macht Algo-Trading für alle Trader verfügbar - auch ohne Programmiererfahrung. Dieser fortschrittliche Strategy Builder ist ein benutzerfreundliches virtuelles Tool, das einfach anzuwenden ist; er wird mit unkomplizierten voreingestellten Strategien als Vorlagen geliefert, die dann den individuellen Handelsbedürfnissen der Trader angepasst werden können.

FxPro bietet allen Support, den Trader brauchen, um dieses unschätzbare Trading Tool nutzen zu können: ein spezieller EA-Kundendienst steht für sämtliche Kundenanfragen zur Verfügung, und auf der Website des Unternehmens findet sich ein umfangreiches FxPro Quant Learning Center.

"Die Veröffentlichung des benutzerfreundlichen FxPro Quant Strategy Builders folgt der kürzlichen Einführung von FxPro Vault, einem unverzichtbaren Tool für Risiko- und Money-Management. Wir bei FxPro wissen bereits im Voraus über die Bedürfnisse unserer Kunden Bescheid und bieten ihnen die Produkte und Dienstleistungen, die sie brauchen, um als Trader noch erfolgreicher zu sein; dieses Ziel steht im Mittelpunkt all unserer Bestrebungen: von unserem transparenten Agenturmodell zur Auftragsausführung bis hin zu modernen Trading Tools wie Quant." Charalambos Psimolophitis, CEO von FxPro

*Quelle: FxPro, 2012

Über FxPro

FxPro Group Limited ist ein preisgekrönter Branchenführer im rasch wachsenden FX-Markt. Das Unternehmen stellt Kunden aus aller Welt hochmoderne Trading-Einrichtungen und ein Höchstmass an Kundendienst zur Verfügung - 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche - und ist bestrebt, zur ersten Wahl seiner Kunden zu werden, indem es in seine Mitarbeiter, Erfindungen und Technologien investiert und sich als führender Anbieter von FX-Lösungen hervortut.

FxPro UK Limited ist im Vereinigten Königreich durch die Financial Conduct Authority (FCA) unter der Zulassungsnummer 509956 zugelassen und reguliert. FxPro Financial Services Limited ist laut CySEC licence (078/07) zugelassen und reguliert. http://www.fxpro.com

Risikohinweis Ihr Kapital kann Risiken ausgesetzt sein. Medienkontakt Media Relations FxPro +44(0)20-7776-9720 pr@fxpro.com