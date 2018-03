Haberleitner kauft Novomatic-Anteile an DAYLI zurück

Wien/Gumpoldskirchen (OTS) - Die TAP 09 Beteiligungs GmbH von Dr. Rudolf Haberleitner und Novomatic geben bekannt: TAP 09 kauft die Novomatic-Anteile an der TAP DAYLI Vertriebs GmbH zurück, um weitere strategische Investoren an Bord zu holen und um die Finanzierung des neuen Filialkonzeptes zu optimieren. Novomatic bleibt als reiner Finanzinvestor am Ergebnis von DAYLI beteiligt.

