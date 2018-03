Die 6. Western China International Sourcing Fair tritt zweifach auf und erfreut sich reger Nachfrage

Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Die 6. Western China International Sourcing Fair (WCISF) ist ein wichtiger Förderer der Zusammenarbeit im Handel und eine der Hauptveranstaltungen auf der Western China International Fair (WCIF) und wird erstmals sowohl im September auf der China Food Expo (CFE) und im Oktober auf der WCIF vertreten sein. In Chengdu (Sichuan) werden insgesamt 10.000 Einkäufer und Lieferanten zusammenkommen, um die Veranstaltungen zu besuchen und geschäftliche Gelegenheiten wahrzunehmen.

Das Motto der 6. WCISF, die vom 15. bis 18. September und vom 23. bis 27. Oktober in Chengdu stattfindet, lautet "Aufbau einer Plattform für die Zusammenarbeit im Handel, um die praktische Zusammenarbeit in Wirtschaft und Handel zu fördern". Mit der Kombination von Ausstellung, Diskussionen, Online-Einkäufen und Offline-Zusammenführung am Hauptveranstaltungsort und an Nebenveranstaltungsorten wird erfolgreich die Verbindung zwischen Einkäufern und Lieferanten geschaffen. Es ist ein Gipfelforum für den Bereich "Purchase and Supply Chain Management" angesetzt, eine Messe unter dem Titel "UN Procurement Introduction and Matching Fair", sowie Industriemessen zur Kontaktanbahnung in den Bereichen Teileherstellung, elektronische Information, Landwirtschaft und umfassender Bereiche. Zudem wird die WCISF während der WCIF für einschlägige Verhandlungsmöglichkeiten für Großeinkäufer und wichtige Einkaufsdelegationen sorgen. Gleichzeitig wird eine Reihe von Aktivitäten veranstaltet, die effektive Verhandlungen zwischen Lieferanten und Einkäufern fördern und weitere Gelegenheiten zur Zusammenarbeit schaffen sollen. Zu diesen Aktivitäten gehören spezielle regionale Messen zur Zusammenführung, Onlinemessen und Unterzeichnungszeremonien für entscheidende Projekte.

Bekannte Experten, Wissenschaftler und Einkaufsleiter multinationaler Firmen und von Firmen aus dem Index der Fortune 500 sind eingeladen, das "Supply Chain Management Summit Forum" zu besuchen und dort Trends, Probleme und Schwerpunkte im Lieferkettenmanagement zu besprechen. Die "UN Procurement Introduction and Matching Fair" wird Gelegenheiten für Verhandlungen zwischen der UN-Einkaufsabteilung und Ausstellern der WCIF sowie Lieferanten aus Sichuan und aus anderen westlichen Regionen bieten. Die Online-Messe eröffnet durch Zusammenarbeit mit einer bekannten E-Commerce-Plattform eine lokale und überregionale Online-Transaktionszone.

