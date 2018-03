Neues Volksblatt: "Klug handeln" von Markus EBERT

Ausgabe vom 23. Mai 2013

Linz (OTS) - Verteidigungsminister Gerald Klug ist der lebende Vorwurf an die SPÖ, dass sie dem Bundesheer jahrelang Schaden zugefügt hat. Denn für Norbert Darabos war diese Zeit in der Regierung nicht jenes "große Los", das ihm der mittlerweile von der eigenen Partei überhaupt geschasste Alfred Gusenbauer zugedacht hatte. Jemanden, der so unwillig das Amt des Verteidigungsministers ausgeübt hat, so lange in ebendiesem zu belassen, ist eine sträfliche Vorgangsweise.

Wie dem auch sei: Gemessen an der Ruhe, die im Heer mit der Ablöse von Darabos eingekehrt ist, müsste man Klug eigentlich als Friedensminister titulieren.

Bedauerlich ist, dass die SPÖ wohl nicht noch ein zweites Mal klug handeln wird. Denn dass Unterrichtsministerin Claudia Schmied in dieser Funktion eine Belastung darstellt, wissen sogar ihre Parteifreunde. Schöngeistig das Kulturressort zu verwalten, ist die eine Sache; aber die Schulagenden verlangen mehr als den Verwaltungswillen. Schmieds Glück ist, dass die Lehrergewerkschafter in der Außenwahrnehmung alles andere als eine allseits beliebte Spezies sind. Aber es ihnen zum Vorwurf zu machen, dass die Ministerin beim Dienstrecht nichts weiter bringt, ist unfair. Klug wäre es, die Lehrerschaft wissen zu lassen, dass man ihre Arbeit schätzt, dass aber überall Luft für Verbesserungen im Sinne bestausgebildeter Kinder ist - und dem eine neues Dienstrecht Rechnung tragen soll.

