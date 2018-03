Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 23. Mai 2013. Von MICHAEL SPRENGER. "Die Grünen auf dünnem Eis".

Innsbruck (OTS) - Untertitel: In Tirol haben sich die Grünen mit der ÖVP rasch auf eine Koalition geeinigt. Auch die Salzburger Grünen werden

wohl einen Pakt mit der ÖVP schließen. Doch mit von der Partie soll dort auch das obskure Team Stronach sein.

Die Grünen konnten in allen vier Landtagswahlen im Frühjahr an Stimmen gewinnen. So etwas löst unweigerlich Euphorie aus. Schon in der Vergangenheit waren viele Grüne innerlich davon überzeugt, immerzu auf die richtigen Themen zu setzen, die richtigen Schlüsse zu ziehen und die richtigen Antworten zu geben. Durch die Wahlerfolge kehren die grünen Akteure sichtbar ihre innere Befindlichkeit nach außen und präsentieren ihren Glauben vom richtigen Leben als Überzeugungstäter. Dabei laufen sie Gefahr, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Aufgrund des Wahlergebnisses und der Verfasstheit der politischen Landschaft war zumindest in Tirol für die Grünen der Weg in die Koalition noch ein breiter. Die Phase der Ernüchterung dürfte dort wohl erst einsetzen, wenn die Realitäten der Regierungsarbeit und der Regierungszusammenarbeit spürbar sind.

In Salzburg hingegen lauern schon vor Beginn der Koalitionsverhandlungen die Gefahren. Umso nüchterner wirken dort die Grünen trotz eines Wähleranteils von 20 Prozent. Sie wissen, dass sie sich ab heute auf dünnem Eis bewegen. Denn sie verhandeln nicht nur mit der ÖVP, die dort kräftig verloren hat, sondern auch wegen der fehlenden schwarzgrünen Mehrheit mit der wild zusammengewürfelten Truppe des Milliardärs Frank Stronach. Das Team Stronach will raus aus dem Euro, sieht die EU als Übel und verfolgt die Idee einer Steuerreform zugunsten der Bestverdiener. Alles Ideen, die auf Bundesbene für die Grünen ein rotes Tuch sind.

Auch in Salzburg wollten die Grünen bislang mit den unsicheren Kantonisten in kein Regierungsboot steigen. Doch ihr Plan, gemeinsam mit Rot und Schwarz zu segeln, hat sich als Irrglaube herausgestellt. Denn die bisherigen Regierungsparteien SPÖ und ÖVP wollen nicht mehr miteinander. Also versuchen die Grünen nun mit einem Plan B gemeinsam mit ÖVP und Team Stronach bis zur Regierungsbank zu gelangen. In den heute startenden Verhandlungen soll ausgelotet werden, welche Kooperationen mit dem Team Stronach überhaupt möglich sind. Die Grünen werden für sich abwägen müssen, ob ein Koalitionspakt mit dem Team Stronach nicht einen Gegenwind für die Nationalratswahlen erzeugt. Als Alternative in Salzburg ist auch eine schwarzgrüne Minderheitsregierung vorstellbar. Der grüne Drang auf die Regierungsbank ist allemal nachvollziehbar, der Inhalt des Adorno-Zitats - "Es gibt kein richtiges Leben im falschen" - dürfte es wohl auch sein.

