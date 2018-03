Karas: Gipfel besser als befürchtet

EU-Parlamentsvizepräsident: Gipfel an Taten messen, nicht an Ankündigungen

Straßburg, 22. Mai 2013 (OTS) Für den Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Othmar Karas, ist das Ergebnis des soeben zu Ende gegangenen Gipfels der Staats- und Regierungschefs zur Bekämpfung von Steuerflucht "besser als erwartet. Der Gipfel hat keinen Zweifel daran gelassen, dass der Informationsaustausch innerhalb der gesamten EU bis Ende des Jahres auf andere Arten von Kapitalerträgen erweitert wird und noch im Juni ein neuer Vorschlag für die technische Durchführung des Informationsaustausches von der Kommission vorzulegen ist", so Karas. Auch dass bis Ende des Jahres mit der Geldwäsche-Richtlinie mehr Transparenz bei den Eigentümern anonymer Firmenkonstrukte geschaffen werden soll, sei ein richtiger Schritt. "In diesen Punkten ist der Gipfel zum Glück weiter gegangen als der Rat der EU-Finanzminister vergangene Woche", so

der Parlamentsvizepräsident. ****

Karas warnt aber: "Der Europäische Rat ist nicht Gesetzgeber. Der Gipfelbeschluss ist eine Willenserklärung, von denen es schon viele gab. Der Gipfel ist an Taten zu messen, nicht an Ankündigungen. Es ist schon viel zu oft vorgekommen, dass ein Gipfelbeschluss von den Mitgliedstaaten dann doch nicht umgesetzt wurde. Der Gipfel ist nur dann etwas wert, wenn die Ergebnisse auch umgesetzt werden", so Karas. Er erwarte sich eine rasche Umsetzung der Beschlüsse, damit "hehren Worten konkrete Handlungen folgen und es nicht zu einer unverantwortbaren Verzögerung durch Blockaden kommt."

Den in den letzten Wochen erhobene Vorwurf, Österreich blockiere Verbesserungen, sieht Karas entkräftet: "Österreich war beim Gipfel und bei allen Beschlüssen im Europaparlament an Bord", betonte Karas.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Othmar Karas, MEP, Tel.: +32-2-284-5627,

othmar.karas@ep.europa.eu

Daniel Köster M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-487-384784,

daniel.koster@ep.europa.eu