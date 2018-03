Lunacek: "Gipfel der vertanen Chancen: Halbherzig bei Steuerflucht und Rolle rückwärts in der Energiepolitik"

Grüne: Bremsklotz Rat: Abschaffung von bilateralen Steuerabkommen und schwarze Liste von Steueroasen überfällig

Straßburg (OTS) - "Wenn es noch eines Beweises mehr gebraucht hätte, dass der Rat der Bremsklotz europäischer Entwicklung ist, der heutige Gipfel der Staats-und RegierungschefInnen hat diesen erbracht. Verschieben, verwässern, verschlechtern, scheinen die einzigen Maximen zu sein, die diese Gipfeltreffen noch verfolgen. Dieser Gipfel hätte überfällige Maßnahmen gegen Steuerflucht und Steuerhinterziehung auf den Weg bringen sollen. Stattdessen wurde er von einer völlig konfusen Debatte über die europäische Energiepolitik überschattet. Während konkrete Beschlüsse zur Bekämpfung der Steuerflucht und des Steuerbetrugs ausblieben, haben die EU-Staats-und RegierungschefInnen mit diesen Gipfel-Beschlüssen die Rückkehr ins Zeitalter der fossilen Energien eingeleitet. Die mögliche Förderung von Atomenergie und Schiefergas steht im absoluten Widerspruch zu allen bisherigen Bekenntnissen zu Klimaschutz und erneuerbaren Energien. Das nun als Wunderwaffe gegen hohe Energiepreise forcierte Schiefergas ist keine Lösung für die Energieprobleme der EU. Diese Energieform ist nicht nur gesundheitlich und ökologisch sehr risikoreich, auch ihre Wirtschaftlichkeit ist absolut fraglich. Der Boom in den USA hat mehr neue Probleme geschaffen, als alte gelöst. Wir sollten in Europa nicht in dieselbe Falle tappen", kommentiert Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin der Grünen im Europäischen Parlament und Europasprecherin der österreichischen Grünen die Ergebnisse des heutigen EU-Gipfels in Brüssel.

Lunacek: Dieser Gipfel hätte viele Chancen gehabt, den Bürgerinnen und Bürgern endlich wieder einmal den Mehrwert der EU zu zeigen, indem strenge Regeln gegen Steuerflucht beschlossen werden. Die Staats- und RegierungschefInnen haben aber wieder keine konkreten Beschlüsse gefasst, um dieses Problem, das die EU im Jahr eine Billion (= Tausend Milliarden!) Euro an Steuereinahmen kostet, in den Griff zu bekommen. Dass Länder wie Österreich und Luxemburg nun endlich das Bankgeheimnis gegenüber den Steuerbehörden der anderen Mitgliedsstaaten aufgeben und einem automatischen Informationsaustausch zustimmen, war ein überfälliger Schritt. Als weiterer Schritt müssen jetzt auch die bilateralen Steuerabkommen abgeschafft werden. Dieser "Ablasshandel" setzt nur das bisherige System fort und schützt weiter die Anonymität von Steuerbetrügern. Leider hatten die EU-Staats- und RegierungschefInnen wieder nicht den Mut, eindeutige Maßnahmen dagegen zu beschließen."

Ebenfalls hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist der Gipfel mit lediglich vagen Bekenntnissen gegen Steueroasen. Lunacek: "Die EU muss sich endlich auf eine gemeinsame Definition von Steueroasen einigen, um diese dann auf eine schwarze Liste setzen zu können. Zudem braucht es dringend eine Einigung auf eine gemeinsame konsolidierte Körperschaftsbemessungsgrundlage, wie auch auf die Mutter-Tochter-Richtlinie, um die Steuertricks multinationaler Unternehmen und die doppelte Nicht-Besteuerung zu bekämpfen. Der heutige Gipfel hat aber alle diese Chancen verpasst - eine vertane Gelegenheit für Europa, ein verlorener Tag im Kampf für mehr Steuergerechtigkeit."

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at