Nationalrat - Bures: Neue Luftfahrt-Regeln bringen Bedürfnisse von Menschen und Wirtschaft in Einklang

Road Map Luftfahrt wird schrittweise umgesetzt

Wien (OTS/SK) - Für Verkehrsministerin Doris Bures tragen die heute im Nationalrat beschlossenen Neuerungen in der Luftfahrt zu einem Interessenausgleich zwischen Menschen und Wirtschaft bei. "Wir machen heute erstmals eine gesetzliche Vorgabe, dass bei der Festlegung von Flugrouten auf möglichst geringe Lärm- und Abgas-Immissionen Bedacht genommen werden muss", zeigte sich die Ministerin erfreut. ****

Die Interessen von Wirtschaft und Bevölkerung in Einklang zu bringen sei eine große Herausforderung, denn der Luftfahrtstandort Österreich habe eine große wirtschaftliche Bedeutung. Bures schilderte im Nationalrat die Dimensionen: 2012 sind fast 27 Millionen Menschen in Österreich abgeflogen oder gelandet. Rund 54.000 Menschen haben direkt oder indirekt Arbeit in der Luftfahrt, sie erwirtschaften eine Wertschöpfung von etwa vier Milliarden Euro jährlich. 240 österreichische Unternehmen sind in Flugzeugbau, Zulieferung oder Luftfahrtforschung tätig.

"Für ein Kultur- und Tourismusland wie Österreich ist die Luftfahrt wichtig, doch mir ist es ebenso ein Anliegen, die Bevölkerung vor Immissionsbelästigung zu schützen. Daher müssen wir einen Interessenausgleich schaffen." Um den Luftfahrtstandort Österreich zu stärken und den Hub Wien halten zu können, hat Bures gemeinsam mit den Stakeholdern eine "Road Map Luftfahrt" entwickelt. "Die heute beschlossenen Gesetze zeigen einige Ansatzpunkte, wie diese Strategie umgesetzt wird", erklärte die Verkehrsministerin. (Schluss) che

