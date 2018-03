FP-Gudenus: Rot-Grün macht Versagern an der KAV-Spitze ungeniert die Mauer

Antrag auf Absetzung der Generaldirektion nach einer Unzahl von Skandalen im Gemeinderat abgeschmettert

Wien (OTS/fpd) - Die Geschichte des Wiener AKH ist eine Geschichte der roten Skandale, von Korruption, Betrug und Freunderlwirtschaft. "Die Wiener SPÖ hat in KAV und AKH ein moralisch verrottetes, teils kriminelles System entstehen lassen, das sie, wie wir heute erneut erleben mussten, krampfhaft aufrecht erhält", ärgert sich Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus über die Ablehnung des FPÖ-Antrags. Die Roten hätten zudem den Krankenanstaltenverbund (KAV) gezielt privatrechtlich organisiert, um möglichst wenig Kontrollmöglichkeit zu bieten.

Die mittlerweile schon ewig lange Liste der Verfehlungen und kriminellen Handlungen hätte schon bei der Errichtung begonnen - mit dem größten Bauskandal, den unser Land je erlebt hat. Statt der ursprünglich geplanten Kosten in Höhe von 43,6 Millionen Euro wären es schließlich 3,12 Milliarden geworden. Gudenus: "Bezahlen mussten die Bürger und ein paar rote Korruptionäre und Günstlinge haben groß Kasse gemacht."

Die bislang letzten Belege für die sozialistische Misswirtschaft in AKH und KAV wären der Vergabeskandal um 50 Millionen Euro für 1.000 Leiharbeitskräfte, bei dem erneut rote Freunderln abkassiert haben sollen, und ein vernichtender Rechnungshofbericht. Die Prüfer deckten auf: Die Behandlungskosten liegen im AKH um bis zu 60 Prozent über jenen an vergleichbaren Uni-Kliniken, die Infrastrukturkosten sind doppelt so hoch. Eine ordentliche Finanzplanung fehlt, Koordination und Transparenz ebenfalls. Die Anzahl der Krankenstände ist beim AKH-Personal in nur drei Jahren um 30 Prozent angestiegen. "Wir Freiheitliche haben den Umgang mit Mitarbeitern immer schon angeprangert und die Folgen aufgezeigt - etwa, dass jeder dritte Arzt an Burn-out leidet", berichtet Gudenus.

Die Reaktion der Sozialisten? Sie brachten ein Bauernopfer und feuern ausgerechnet den technischen (!) Direktor des AKH. "Für die tatsächlich Verantwortlichen im Generaldirektorium des KAV mit Dr. Wilhelm Marhold an der Spitze, gegen den immer wieder Korruptionsvorwürfe laut werden, gibt es keine Konsequenzen. Unser Antrag auf Absetzung wurde ungeniert abgeschmettert", so Gudenus.

Der Klubobmann kündigt weiterhin erbitterten Widerstand gegen dieses rote System an: "Dort müssen wir ausmisten. Schluss mit sinnlos Geld verbrennen und weg mit der unfähigen KAV-Generaldirektion! Darauf muss eine unabhängige Bestellung der Führungsetage und die Einrichtung einer funktionierenden, weisungsfreien Kontrollinstanz folgen. Die Chefetagen in AKH und KAV müssen wieder das Wohl der Patienten und der Bediensteten und nicht nur die eigenen Freunderln im Auge haben." (Schluss)

