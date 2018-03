Wr. Gemeinderat - SP-Wagner: "Herr Gudenus, was wollen Sie eigentlich?"

Verwirrender dringlicher Antrag der FP im Wiener Gemeinderat

Wien (OTS/SPW-K) - "Das Wiener AKH ist ein herausragendes Spital und eine exzellente medizinische Ausbildungs- und Forschungsstätte", so der Wiener SP-Gemeinderat Kurt Wagner anlässlich der Behandlung eines dringlichen Antrags der FP im Wiener Gemeinderat. "Wieder einmal haben die Freiheitlichen heute aber gezeigt, dass es ihnen nicht um die bestmögliche medizinische Versorgung geht: Sie beschädigen den Ruf des AKH, verunglimpfen die Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter, die täglich hervorragende Arbeit leisten, und verunsichern die Patientinnen und Patienten mit Horrorgeschichten."

Außerdem habe die FP gegen die Verschwiegenheitspflicht verstoßen, indem sie aus einem vertraulichen Bericht zitiert habe. "Stadträtin Sonja Wehsely hat ohnedies schon lange einen fixen Zeitplan mit klaren Zuständigkeiten präsentiert, um bis zum Jahr 2015 Verwaltungsabläufe zu optimieren und Doppelgleisigkeiten abzubauen. Ich bin zuversichtlich, dass wir dann genug internationale Gäste haben werden, die zu uns kommen, um sich von uns Ratschläge zu holen."

In Richtung FP-Gudenus meinte Wagner: "Der dringliche Antrag muss wirklich sehr dringend abgefasst worden sein: Wird im Titel die Abberufung des AKH-Generaldirektoriums gefordert, so wird im Antrag selbst die 'Abberufung der Mitglieder des Generaldirektoriums der Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbundes' gefordert. Herr Gudenus, was wollen Sie eigentlich?", schloss Wagner.

