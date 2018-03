NEWS: Herbert Stepic in Offshore-Leaks-Datenbank

Boss der Raiffeisen Bank International ging Offshore. Er sagt: "Das ist zulässig."

Wien (OTS) - Das Nachrichtenmagazin NEWS und die Süddeutsche Zeitung berichten in ihren am Donnerstag erscheinenden Ausgaben, dass sich der Name von Herbert Stepic, Chef der Raiffeisen Bank International, in der Datenbank des Offshore-Leaks-Projektes befindet.

Stepic ist der wahre wirtschaftliche Berechtigte der Briefkastenfirmen "Yatsenko International Limited" und "Takego Holdings Limited". Die "Yatsenko" war via Briefkasten auf den British Virgin Islands erreichbar, die "Takego" wurde in Hongkong gegründet.

Stepic bestätigt auf NEWS-Anfrage, wirtschaftlicher Berechtigter dieser Firmenkonstruktionen zu sein: "Die Ihnen vorliegenden Informationen sind grundsätzlich zutreffend." Auch habe er weder seinen Aufsichtsrat noch die Finanzmarktaufsicht darüber informiert. Denn, so Stepic: "Wichtig ist mir aber festzuhalten, dass es sich bei den genannten Firmen nicht um Offshore-Konstruktionen handelt."

Über diese Firmen, die Stepic "Projektgesellschaften" nennt, habe er drei Wohnungen in Singapur erworben, die Finanzierung des Investments sei mit "in Österreich versteuerten Einkünften" erfolgt.

Gefragt, warum es notwendig sei, nicht öffentlich zu machen, dass er der wahre wirtschaftliche Berechtigte hinter der "Takego" und der "Yatsenko" ist, antwortet Stepic: "Das Produkt wurde in dieser Form von der UBS als Standardprodukt angeboten, um Käufern die gebotene Privatsphäre zu bewahren, was durch die aktuelle Anfrage allerdings ad absurdum geführt wird."

Auf die Frage, ob er Erträge aus dem Verkauf einer der Wohnungen in Österreich versteuert habe, sagt Stepic, dass er "stets nach den steuerlichen Vorschriften gehandelt" habe.

Offshore-Leaks ist ein Projekt des "International Consortium of Investigative Journalists" (ICIJ), das seit dem 4. April 2013 weltweit für Schlagzeilen sorgt. NEWS ist seit dem 23. April 2013 offizieller und exklusiver Medienpartner des ICIJ für Österreich.

