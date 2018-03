Stronach/Markowitz: Höhere Steuerabsetzbarkeit für Kultursponsoring!

Heimische Musiker sollen eine Quote im öffentlich-rechtlichen Hörfunk bekommen

wien (OTS) - "Österreich ist ein Kulturland und deshalb sollte auch Kultursponsoring erweitert steuerlich absetzbar sein", forderte Team Stronach Kultursprecher Stefan Markowitz in einem Entschließungsantrag anlässlich der Nationalratsdebatte. Die Erhaltung, Erforschung, Vermittlung und Präsentation des kulturellen Erbes sei, so Markowitz, eine vorrangige Aufgabe.

Weil aber insbesondere in Österreich Kunst- und Kultursponsoring kaum Tradition hat, müsse man steuerliche Anreize schaffen, um diesen Bereich stärker zu beleben.

Markowitz forderte in der Debatte auch eine Quote für österreichische Musiker im öffentlich-rechtlichen Hörfunk: "Heimische Künstler müssen überleben können und dürfen auf Ö3 nicht erst zu Zeiten gespielt werden, wo niemand zuhört. Markowitz gemahnte dabei an die Worte Falcos, der kurz vor seinem Tod in einer Textzeile gefragt hatte:

"Muss ich denn sterben um zu leben?"

