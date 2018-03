Nationalrat - Königsberger-Ludwig: Präsenz österreichischer Musik im Radio wichtig

Wien (OTS/SK) - Der SPÖ ist es wichtig, dass österreichische ProduzentInnen und KomponistInnen auf österreichischen Radiosendern gespielt werden. "Gerade Kulturministerin Claudia Schmied beweist mit ihrer Kulturpolitik, dass ihr die Förderung von jungen Künstlerinnen und Künstler ganz besonders wichtig ist. Es gibt eine Reihe von Unterstützungsmaßnahmen für MusikerInnen sowie für bildende KünstlerInnen", stellte SPÖ-Abgeordnete Ulrike Königsberger-Ludwig im Nationalrat am Donnerstag fest. ****

Deshalb gibt es in Österreich eine Musikcharta - eine Vereinbarung zwischen dem ORF und den Musikschaffenden, mit der der Anteil an österreichischen Produktionen gesteigert werden konnte. "Noch nicht in dem Ausmaß, in dem wir uns das wünschen würden, aber es hat eine Steigerung gegeben. Und jetzt wurde die Musikcharta bis 2014 verlängert, mit der eine noch höhere Quote vereinbart worden ist, um genau dem Ansinnen von österreichischen ProduzentInnen und MusikerInnen zu entsprechen, österreichische Musik noch besser zu fördern", so Königsberger-Ludwig.

Zum französischen Modell, das vom BZÖ gefordert wird, erklärte Königsberger-Ludwig, dass dies ausschließlich an die französische Sprache gebunden sei und nicht an die französische Musik, weil es ansonsten EU-Recht widerspreche. "Wenn dies analog in Österreich umgesetzt würde, müssten wir es an die deutsche Sprache gebunden werden, wodurch das größere Deutschland einen Vorteil gegenüber dem kleineren Österreich hätte. Damit wäre nicht gewährleistet, dass österreichische Produktionen den Anteil erhalten, den wir alle gerne hätten", so die SPÖ-Abgeordnete. (Schluss) mo/sl

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493