Kepner-Tregoe, Inc. befördert Chris Geraghty zum Hauptgeschäftsführer

(PRN) - - Der ehemalige Geschäftsführer ersetzt Ray Baxter; wird sich auf Vision und Wachstum

konzentrieren

Princeton, New Jersey (ots/PRNewswire) - Kepner-Tregoe (KT), das globale Unternehmen für Fähigkeitsentwicklung und Beratung, gab heute bekannt, dass der Veteran von 13 Jahren, Chris Geraghty, zum Hauptgeschäftsführer ernannt wurde. Geraghty's Erfahrung umfasst mehr als 20 Jahre im Industriebereich wo er zahlreiche Führungspositionen bei Fertigungsunternehmen innehielt. Er tritt die Nachfolge von Ray Baxter an, der als Kepner-Tregoe Hauptgeschäftsführer gedient hat, in den Ruhestand geht.

Geraghty trat Kepner-Tregoe 1999 als Unternehmensberater bei und wurde 2003 ein Direktor für die internationalen Geschäfte der Firma. Von 2004 bis 2011 hielt er die Positionen eines regionalen Betriebsführers in Australien, Südostasien und Nordamerika. Zuletzt war Geraghty als Geschäftsführer mit Verantwortung für alltägliche Arbeitsabläufe in Nordamerika, EMEA, Südostasien, Japan und Australien tätig.

"Zukünftig wird unser Fokus auf das Wachstum sein sowie die Vision, die zu Kepner-Tregoe von Ray Baxter gebracht wurde, wobei weiterhin unsere Angebote vertieft angepasst und unsere Geschäfte in neue Regionen ausgebaut werden", sagte Geraghty. "Das Talent und die Erfahrung unserer Berater und Mitarbeiter sind unser größtes Kapital und wir werden diese Vermögens-werte einsetzen, um unserer weltweite Kundenbasis zu dienen und auszuweiten.

"Unternehmen müssen effektiver und effizienter sein, um in der heutigen zunehmend komplexen Welt erfolgreich zu sein," setzte Geraghty fort. "Mein Job sowie Jedermanns Job, hat die Aufgabe hier bei Kepner-Tregoe, die organisatorische Belegschaften mit laufenden Entwicklung von Fähigkeiten mit unserem Clear Thinking zu stärken, der eine messbare Auswirkung auf das Geschäft liefert."

Geraghty erwartet, dass das Kepner-Tregoe Wachstum fortgesetzt wird und erklärte, dass sein globales Führungsteam zusammenarbeiten wird, um die strategische Agenda voranzutreiben. Er sagte, dass das kurzfristige Ziel sei das Geschäft innerhalb der Märkte, die traditionell stark sind, wie Nordamerika, Europa und Australien anzukurbeln, während in China sowie anderen Schwellenländern expandiert wird.

Geraghty, der ein Magister der Wissenschaft von der technischen Universität in Sydney mit Fachrichtung Materialwissenschaft und einen exekutiven MBA der australischen Hochschule für Wirtschaft besitzt, wird weiterhin aus Kepner-Tregoe's zentralem Hauptsitz in Princeton arbeiten aber er erwartet erhebliche Zeit mit Kepner-Tregoe Kunden und Beratern in allen globalen Regionen zu verbringen.

Über Kepner-Tregoe

Kepner-Tregoe (KT) liefert Fähigkeitsentwicklung und Beratungslösungen in der ganzen Welt an, um Thinking Organisationen dabei zu helfen, die dringlichen Probleme mit Klarheit und Vertrauen zu lösen. Im Jahre 1958 gegründet, basierend auf bahnbrechender Forschung wie Menschen denken um Probleme zu lösen und Entscheidungen zu treffen, ist Kepner-Tregoe mit Hauptsitz in Princeton dazu dediziert, Organisationen dabei zu helfen betriebliche Spitzenleistung zu erreichen, indem Qualität verbessert wird, Effizienz gesteigert wird und Kosten gesenkt werden. KT Clear Thinking wird auf jeder Ebene des Kundenunternehmens angewendet: um Strategie umzusetzen; Lastsprungverbesserungen in Arbeitsabläufen zu erreichen; Steigerung der Kundenzufriedenheit in Unterstützungsorganisationen und Antrieb überlegener Problemlösung in der gesamten Organisation. KT bietet Clear Thinking für eine komplexe Welt an. Für weitere Informationen, besuchen sie die Webseite des Unternehmens unter kepner-tregoe.com oder ihre Social-Media-Plattformen auf LinkedIn,

Twitter,

Facebook

und YouTube.



