Nationalrat - Lohfeyer: Beachtenswerte Leistungsbilanz der Bildungsministerin

PädagogInnenbildung als bedeutendstes Reformprojekt für die Zukunft

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Abgeordnete Rosa Lohfeyer hat in der heutigen Nationalratssitzung Bildungsministerin Claudia Schmied zu einer beachtenswerten Leistungsbilanz gratuliert. "Das verpflichtende Kindergartenjahr, die neue Mittelschule, Weiterentwicklungen bei der Oberstufe sowie Reformen bei Berufsausbildung und beim Nachholen von Bildungsabschlüssen zeigen, dass in den letzten Jahren offensiv neue Wege in der Bildungspolitik beschritten wurden", fasste die Abgeordnete in der Diskussion zum Bildungsbericht zusammen. ****

Lohfeyer erklärte anhand von Beispielen die Effekte der Reformen: "Im verpflichtenden Kindergartenjahr werden schon vor Schuleintritt Kreativität und Sprachentwicklung gefördert, mit der neuen Mittelschule wird konsequent an einer gemeinsamen und ganztägigen Schule für bis 14-Jährige gearbeitet. So kommen wir einem chancengerechten Bildungssystem näher", so die SPÖ-Abgeordnete.

"Wir stehen zweifelsohne noch vor vielen Herausforderungen, viele Maßnahmen müssen noch in den Klassenzimmern und Schulen ankommen", sagte Lohfeyer. Als bedeutendstes Projekt für die Zukunft identifizierte die Abgeordnete die neue PädagogInnenbildung: "Sie soll sich viel stärker an den Kompetenzen fürs Leben und der individuellen Leistungsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen orientieren", forderte Lohfeyer. (Schluss) bj/em

