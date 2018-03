VP-Korosec ad Häupl: Herr Bürgermeister, Sie sind am Zug!

Das AKH muss in eine moderne Zukunft geleitet werden

Wien (OTS) - "Seit vielen Jahren fordert die ÖVP Wien für das AKH eine Betriebsgesellschaft. Selbst Bürgermeister Häupl hat sich unserer Meinung vor einigen Jahren angeschlossen! Seit vielen Jahren ist Häupl nun Bürgermeister in Wien und könnte diese Wirtschaftsform umsetzen!", so die Gesundheitssprecherin der ÖVP Wien LAbg. Ingrid Korosec zum dringlichen Antrag bezüglich des AKH.

"Michael Häupl ist nun gefordert seine Versprechen umzusetzen und so endlich der Geldvernichtungsmaschine AKH, wie dies der Rechnungshof in seinem letzten Bericht aufgezeigt hat, ein Ende zu setzen!", so Korosec weiter.

Gesperrte Betten, fehlende Arbeitsaufzeichnung, Personalbedarfsplanung ohne erkennbares Ziel, 16 Jahre Planung des EDV-Systems AKIM ohne effiziente Umsetzung, und und und. Eine schier endlose Aneinanderreihung von groben Managementverfehlungen seitens der Stadt Wien.

"Es scheint ja lächerlich, fast unglaublich, aber der Direktor des größten Krankenhauses Österreichs hat lediglich einen einzigen Arzt in seiner Diensthierarchie über den er direkt verfügen kann und das ist der Betriebsarzt!", so Korosec verwundert.

"Für das Wohl der Wienerinnen und Wiener müssen diese unzähligen Managementfehler endlich gestoppt werden und das AKH in eine Betriebsgesellschaft geführt werden - Herr Bürgermeister, Sie sind am Zug!", so Korosec abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

presse.klub @ oevp-wien.at