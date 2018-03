Nationalrat - Riepl: Meilensteine der Bildungspolitik unter SPÖ

Wien (OTS/SK) - Der Bildungsbericht zeigt, dass unter einem SPÖ-geführten Bildungsressort der Reformstau der Vorgänger-Regierungen abgebaut wird, so SPÖ-Abgeordneter Franz Riepl heute, Mittwoch, im Parlament. Der Bildungsbericht biete eine Gesamtschau des Bildungs- und Schulbereichs, so Riepl, er liefere wichtige Zahlen und Daten und sei damit Grundlage für politische Entscheidungen. Eindeutig zeige der Bildungsbericht aber auch, dass der Reformstau der Vorgänger-Regierungen schrittweise abgebaut werden konnte, ist Riepl überzeugt und nannte dazu Beispiele aus den berufsbildenden Bereichen. ****

So sei etwa das kostenfreie Nachholen des Hauptschulabschlusses ein Meilenstein der Bildungspolitik, betonte Riepl. Erst kürzlich ist durch das Parlament die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen worden, dass auch der Lehrabschluss mit Hilfe der Berufsschulen und des Arbeitsmarktservices nachgeholt werden könne, wie der SPÖ-Abgeordnete berichtete. Eine weiter Verbesserung würde die Verlängerung der Berufsschulzeit bringen, die laut Riepl "wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch ein Thema" wird und die gemeinsam mit der Länge der Lehrzeiten diskutiert werden muss.

Auch die Lehre mit Matura sei "mittlerweile die Basis jedes weiteren Bildungswegs - und das kostenfrei", so Riepl. "Seit das Bildungsministerium in SPÖ-Händen liegt, ist für die Bildung in Österreich viel geschehen", auch wenn noch viele Herausforderungen bewältigt werden müssten. "Ein Bildungsdefizit einer Gesellschaft zu korrigieren ist immer teurer als es gar nicht erst entstehen zu lassen", betonte Riepl abschließend. (Schluss) gbb

