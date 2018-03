Die "große Agentur aus Klein-Wien" - ab jetzt im großen Wien

Bruketa&Zinic OM, laut Effie Index 2012 die zweiteffektivste unabhängige Agentur, eröffnet gemeinsam mit der Linzer Digitalagentur Netural eine Wiener Niederlassung

Wien (OTS) - Mit Monatsbeginn Juni eröffnet die neue Fullservice-Werbeagentur Bruketa&Zinic om Wien, ein Joint Venture zwischen der österreichischen Digitalagentur Netural und der kroatischen Werbeagentur Bruketa&Zinic OM. Netural zählt zu den Top Ten der österreichischen Interactive Media-Agenturen, führt Unternehmen wie Swarovski, Telekom Austria Group, Adidas, Außenwirtschaft Österreich und Silhouette auf der Kundenliste und krönte erst unlängst die Liste ihrer Kreativpreise mit dem Staatspreis für Wirtschaftsfilm. Bruketa&Zinic OM ist eine Agenturgruppe mit Niederlassungen in Zagreb, Belgrad und Baku (Aserbaidschan), steht derzeit auf Platz 2 im Effie Index-Ranking der effektivsten inhabergeführten Werbeagenturen der Welt und hat über 400 Auszeichnungen für Werbung und Design eingesammelt, darunter Trophäen von Art Directors Club New York, Clio, Cresta New York, D&AD London, Design Week London, Epica, London International Awards, New York Festivals und Red Dot.

Die Initiative zur Gründung von Bruketa&Zinic om Wien ging von Netural aus: In Kooperation mit Bruketa&Zinic OM können die Digital Media-Spezialisten ihren deutschen und österreichischen Kunden ein umfassendes Paket an Kommunikationsleistungen jeder Art bieten. Das gemeinsame Angebot umfasst nun neben digitaler und interaktiver Kommunikation auch Branding, die Entwicklung von Kommunikationsstrategien, Offline-Marketingkommunikation und Design von Sales-Outlets.

"Wir denken, dass die Erfahrung der Bruketa&Zinic OM-Gruppe in Südosteuropa und der Standortmix mit Büros in Zagreb, Belgrad und speziell Aserbaidschan für Auftraggeber im deutschen Sprachraum sehr attraktiv und wertvoll sein wird. In der Startphase möchten wir Unternehmen ansprechen, die von Wien aus Südosteuropa bearbeiten. Auf Grund der mehr als ermutigenden ersten Reaktionen auf unsere Referenzen erwarten wir allerdings, dass sich sehr rasch auch darüber hinaus Möglichkeiten auftun werden", kommentiert Albert Ortig, CEO von Netural und Bruketa&Zinic OM Wien.

Das Wiener Kreativ-Team wird Tanja Skoric führen. Die mehrfach mit Effies und Kreativpreisen ausgezeichnete Kreativdirektorin übersiedelt aus dem Büro Zagreb nach Wien. Die Kundenbetreuung führt Karolina Suder, die bisherige Key Account Managerin von Netural Wien.

Über Bruketa&Zinic OM

Zentrales Anliegen von Bruketa&Zinic OM ist die Kampagnen-Effizienz. Eine beträchtliche Sammlung von Effie Awards unterstreicht dies. Nikola Zinic, einer der Gründer und Kreativdirektoren der Agentur, kommentierte jüngst gegenüber AdAge:

"Ideen sind wie Hosen, jeder hat welche. Die entscheidende Frage lautet: Sind sie smart und marktwirksam?"(1) Projekte der in Zagreb beheimateten Agentur finden regelmäßig die Aufmerksamkeit der internationalen Fachpresse. Linda Cooper Bowen prägte in einem Bericht über das Headquarter in Zagreb im Magazin Communication Arts das Wort von der "großen Agentur aus Klein-Wien"(2). Ein Report über ein Kochbuch, das man erst backen muss, bevor man es lesen kann, wurde zum meistgelesenen Artikel in der Geschichte des Online-Magazins Dezeen.com.(3) Herausgeber Marcus Fairs nahm diese Idee sogar in das "Dezeen Book of Ideas" auf, eine Sammlung der wegweisendsten Projekte, die je auf seiner weltweit meinungsbildenden Website portraitiert wurden. Berichte über Projekte der Agentur erschienen unter anderem in Advertising Age, I.D., How, Novum und der New York Times. Nach dem Besuch einer chinesischen Delegation in Zagreb widmete das chinesische Kreativ-Magazin Bao Zhuang der Agentur eine ganze Ausgabe. Das deutsche PAGE inkludierte sie in einer Serie "Interviews mit berühmten Agenturen".

Bruketa&Zinic OM hat sich vor kurzem thenetworkone angeschlossen, einer globalen Vereinigung von 400 inhabergeführten Agenturen in 106 Ländern, darunter so bekannte Namen wie Kolle Rebbe, Jung von Matt und Sapient Nitro.

Die Agenturgründer Davor Bruketa und Nikola Zinic saßen in den Jurys zahlreicher internationaler Kreativbewerbe, darunter Art Directors Club New York, D&AD London, New York Festivals, Graphis und Golden Drum. Bruketa ist ständiges Mitglied der Cresta New York und übernahm 2008 als erster Osteuropäer den Juryvorsitz bei den London International Awards. Barbara Levy, Vorsitzende der London International Awards, kommentierte aus diesem Anlass: "Über Jahre haben Bruketa und Zinic gezeigt, dass in Kroatien exzellente Lösungen produziert werden. Einmal bei den London International Awards gewinnen ist bereits eine eindrucksvolle Leistung, aber zwei Siege schafft nur eine Weltklasse-Agentur, die keine Konkurrenz zu scheuen braucht." Doug Jeager, Vorsitzender des Art Directors Club New York, bemerkte: "Die Juroren des Art Directors Club Jury zählen zur Spitze der heutigen Kreativwirtschaft. Bruketa&Zinic erhielten die Einladung in diesen Kreis wegen ihrer breiten Erfahrung in der Kreation erfolgreicher Kampagnen und Designs."

Über Netural

"Das Schöne sehen und das Komplexe nicht spüren" ist das Versprechen der österreichischen Digital Media Agentur Netural, die seit eineinhalb Jahrzehnten für herausragende digitale Medienprojekte in Österreich und Deutschland verantwortlich zeichnet.

Von Albert Ortig 1998 gegründet, beschäftigt Netural heute 55 fixe Mitarbeiter an Standorten in Linz und Wien.

Auf der Kundenliste finden sich vorwiegend international agierende österreichische Unternehmen. Betreut werden u.a. Adidas Eyewear, Außenwirtschaft Österreich, Backaldrin, BKS Bank, Cineplexx, Der Standard, Doka, Eternit, MLINE, Pöttinger Landtechnik, Silhouette, Spar, Swarovski, A1 Telekom Austria, Telekom Austria Group, Wien Energie, Win2Day, Wittmann und W&H.

Die Projekte spiegeln stets den neuesten Stand digitaler und interaktiver Technologie: Ob virtueller Anprobier-Spiegel in der digitalen Sonnenbrillen-Boutique, selbsttätig aktualisierende Wegweiser-App für Messebesucher, Online-Verkehrsinformation für den automatisch ermittelten Standort des Users, Augmented Reality in Online-Immobilieninseraten oder 3D-Produktinformation auf einem Medizintechnik-Portal - Netural liefert Wegweisendes in Serie für Unternehmensportale, MicroSites, Blogs und Newsrooms, Social Networks und Communities, Webshops, Terminals, Mobil- und Intranet-Lösungen.

Netural-Kunden profitieren dabei von der Innovationskraft des hauseigenen Entwicklungslabors, das mit Eigenproduktionen wie dem Online-Raumplanungstool Roomle internationale Erfolge feiert. Bei weitem nicht die erste, aber eine der prestigeträchtigsten Auszeichnungen für herausragende Kreativität holte Netural 2013 mit dem Staatspreis für Wirtschaftsfilm.

